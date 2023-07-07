В Заринском районе за счет инфраструктурного кредита спасают участки дорог, которые не знали асфальта

В Заринском районе продолжают капитальный ремонт двух участков дорог за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Как оказалось они не только облегчат проезд к крупному сельхозпредприятию, но и даже помогут улучшить качество кормов для животных. Как — расскажем в этом материале.

По кочкам, по ямам

Как рассказал начальник строительного отдела «Алтайавтодора» Сергей Рубаненко, до капитального ремонта дорога на участке «Авдеевская-База-Каменушка» была недостаточно широкой и грунтовой с ямами, выбоинами. Износились трубы, которые весной отводят талые воды.

В 2022 году разработали проектную документацию по ремонту участка. Подрядчиком стал заринский филиал Северо-Восточного ДСУ.

Сейчас рабочие заканчивают ремонт шести водопропускных труб, продолжают устраивать основание из щебеночно-песчаной смеси и класть нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Далее им предстоит уложить верхний слой, укрепить обочины, нанести разметку и поставить дорожные знаки. Завершающие штрихи — тротуары и освещение в пределах сел Каменушка и Залесиха.

Новая дорога будет также двухполосной. По ней смогут ездить все виды транспорта. Двенадцатисантиметровое асфальтобетонное покрытие может выдерживать нагрузку тяжеловесных грузовиков.

Согласно контракту, дорогу должны полностью сдать в эксплуатацию не позднее 30 октября 2023 года.

Асфальтирование дорог в Заринском районе. Фото предоставлено пресс-службой Министерства транспорта Алтайского края.

11,2 км — протяженность обновляемого участка Авдеевская-База-Каменушка. Более 350 млн рублей — стоимость работ. 45 человек и 25 единиц дорожной техники участвуют в ремонте.

Практически сразу за этим объектом работает другая бригада. Она ремонтируют дорогу и мост через реку Хмелевку на подъезде к селу Яново.

Работы идут с опережением — объект готов на 52%. Мост специалисты уже отремонтировали, положили нижний слой асфальтобетонного покрытия и установили бортовые камни.

Далее все также, как и в случае с участком Авдеевская-База-Каменушка, за исключением одного: здесь еще поставят автобусную остановку.

Асфальтирование дорог в Заринском районе. Фото предоставлено пресс-службой Министерства транспорта Алтайского края.

Более 5 км — протяженность обновляемого участка; 9,6 м — длина моста; 195 млн рублей — стоимость работ; 40 человек и 20 единиц дорожной техники участвуют в ремонте.

На практически каждый отдельный элемент участков действует гарантийный срок. Например, на верхний слой асфальтобетонного покрытия — четыре года, земляное полотно — шесть лет, дорожные знаки — пять лет, разметку — год и т. д.

Если в эти сроки появятся дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет. «Алтайавтодор» будет ежегодно следить за состоянием дорог.

Межремонтный срок составляет 24 года. Но это не значит, что здесь так долго не будут появляться рабочие, — сказал Сергей Рубаненко. — Через 12 лет здесь можно провести полноценный капремонт, если для этого будут показания.

Большое подспорье

Сергей Рубаненко подчеркнул, что оба участка восстанавливают за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

Благодаря ему в 2023 году в Алтайском крае отремонтируют 38,8 км дорог на 3,5 млрд рублей (для сравнения: в 2022 году восстановили 14 км за 2 млрд рублей).

Это большое подспорье дорожному фонду, — сказал Сергей Рубаненко. — Сегодня за счет средств ведем восемь объектов: «Алтайская-Ая-Бирюзовая Катунь», развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле и другие.

Асфальтирование дорог в Заринском районе. Фото предоставлено пресс-службой Министерства транспорта Алтайского края.

По данным Минтранса, за счет средств инфраструктурных кредитов всего в 2022-2023 годах планируется создать 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Среди них — строительство и капитальный ремонт дорог, мостов, путепроводов в Алтайском, Заринском, Солтонском районах, а также в Белокурихе, Заринске и Барнауле.

На содержание, ремонт и строительство дорог мы израсходуем большее 16 млрд рублей, — ранее отметил министр транспорта региона Антон Воронов.

Добавим, что ремонтируемые в Заринском районе дороги соединяют несколько населенных пунктов и обеспечивают проезд к крупному сельхозпредприятию «Блиновское». Ремонт оказался своевременным: компания строит крупный животноводческий комплекс.

Директор предприятия Игорь Близняк рассказал, что новое полотно решает массу проблем — и не только логистических. Оказалось, что пыль с грунтовой дороги пагубно влияла на качество кормов, которое хозяйство заготавливает рядом, у села Яново.