В затопленном руднике в Приамурье продолжают находиться люди. Подробности к этому часу

Напомним, что по недавним данным рудник «Пионер» затоплен. Отмечается, что шахта с людьми может быть затоплена полностью, сообщает «112».

Спасатели пробурили три технические скважины, во всех обнаружена вода. Это отверстия на глубину 170, 175 и 150 метров.

Разведать четвертую, самую глубокую скважину пока, не удалось, однако велика вероятность, что шахта с людьми уже затоплена полностью.

Управляющего директора рудника «Пионер» задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ».

Руководитель, подчиненные которого оказались в шахте рудника без доступа к выходу, заключен под стражу.

Следствие считает, что обвиняемый знал, что рядом с шахтой находится заполненный водой карьер, но продолжал выработку штрека.

В шахте «Пионера» уже 10 дней находятся 13 горняков, которые оказались в ловушке после обрушения.

Ранее сообщалось, что в Приамурье обвалившийся рудник с шахтерами затоплен.

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