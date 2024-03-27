27 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В затопленном руднике в Приамурье продолжают находиться люди. Подробности к этому часу

Напомним, что по недавним данным рудник «Пионер» затоплен. Отмечается, что шахта с людьми может быть затоплена полностью, сообщает «112».

Шахта рудника.
Шахта рудника.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Спасатели пробурили три технические скважины, во всех обнаружена вода. Это отверстия на глубину 170, 175 и 150 метров.

Разведать четвертую, самую глубокую скважину пока, не удалось, однако велика вероятность, что шахта с людьми уже затоплена полностью.

Управляющего директора рудника «Пионер» задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ».

Руководитель, подчиненные которого оказались в шахте рудника без доступа к выходу, заключен под стражу.

Следствие считает, что обвиняемый знал, что рядом с шахтой находится заполненный водой карьер, но продолжал выработку штрека.

В шахте «Пионера» уже 10 дней находятся 13 горняков, которые оказались в ловушке после обрушения.

Ранее сообщалось, что в Приамурье обвалившийся рудник с шахтерами затоплен.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость