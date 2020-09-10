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Жизнь

В здании бывшего ресторана Granmulino в Барнауле открылся стейк-хаус

В здании известного ресторана Granmulino в Барнауле заработал Romero Steak, сообщили в группе заведения «Вконтакте».

Стейк. Мясо.
Стейк. Мясо.
СС0

С 11 сентября стейк-хаус будет работать в здании на ул. Песчаная, 83 с 10:00 до 00:00. Пока заведение в процессе получения лицензии на алкоголь.

Это уже третья точка в Барнауле. Судя по информации в 2GIS, кафе Romero Steak располагается на ул. Взлетная, 23 и в ТРЦ Galaxy.

Анонсируя открытие, представители заведения уточняли, что «в здании легендарного Гранмулино» будут не одни.

Напомним, 1 февраля там заработал ресторан домашней пасты PrimaPasta. В его реконструкцию предприниматель Валерий Покорняк (основатель Granmulino) вложил больше 1 млн рублей.

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