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Жизнь

В зеленых зонах Барнаула беспощадно уничтожили клещей

Более 280 га общественных территорий в Барнауле опрыскали от клещей, сообщили в горадминистрации.

Обработка от клещей.
Обработка от клещей.
barnaul.org

Обработкой с конца апреля занимался дезинфекционный центр «Биоальтернатива». Препарат максимально снижает численность клещей и предотвращает их размножение и распространение.

Территории будут безопасны несколько месяцев.

Специалисты опрыскали парки, скверы, зеленые зоны в жилых кварталах, аллеи, детские и спортивные площадки в Барнауле и пригороде.

Пострадавшие от клещей

По данным Роспотребнадзора на 28 мая, с начала сезона активности клещей (5 апреля) в поликлиники края с жалобами на присасывание насекомого обратились 4 763 человека. Из общего числа пострадавших в Барнауле зарегистрировано 1 426 человек.

Клещ.
Клещ.
CC0

В 4% случаев у клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Специалисты наблюдают пик активности клещей.

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