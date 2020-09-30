В зеркальном коконе: как избавиться от энергетических вампиров, рассказала психолог

Психолог Наталья Эль в беседе с журналистами радио Sputnik рассказала о таком феномене как «энергетические вампиры».

Это люди, которые «пьют» энергию других людей и могут даже не осознавать, что делают это.

«Подзаряжаться» за счет человека могут как близкие, так и абсолютно чужие люди. Классический пример — пожилые часто устраивают скандалы в общественных местах. Вовлекая в конфликт окружающих, они пополняют свой энергетический фон.

Взрослые люди, склонные к «вампиризму», как правило в общении очень эмоциональны и восприимчивы. Они часто находятся в поиске человека, на которого можно перекинуть свой негатив.

Выстроить защиту

При контакте с ними нужно помнить о нескольких правилах поведения, пишет News.ru.

«Не смотреть в глаза. Он что-то говорит, а вы старайтесь думать о хорошем. Можно выстроить психологическую защиту, представлять себя в зеркальном коконе, за кирпичной стеной. Больше нет никаких методов,", — дала советы психолог.

Восстановиться после такого контакта помогает природа, прогулки в парке, травяной чай.