16 ноября
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Жизнь

В жилом квартале Барнаула «прописался» быстрый интернет

Для жителей густонаселенного микрорайона «Балтийская крепость» в Барнауле МегаФон построил новую базовую станцию. В результате проведённых работ, средние скорости загрузки данных в смартфонах жильцов достигают порядка 30 Мбит/сек.

Для жителей микрорайона «Балтийская крепость» в Барнауле МегаФон построил новую базовую станцию.
Для жителей микрорайона «Балтийская крепость» в Барнауле МегаФон построил новую базовую станцию.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Инженеры оператора запустили телеком-оборудование, работающее сразу в двух стандартах 2G и 4G, в одном из самых активно развивающихся микрорайонов города — «Балтийская крепость». Теперь высокоскоростной интернет стал доступен во всех квартирах, а также на прилегающих дворовых территориях жилого комплекса. Кроме того, благодаря расширенному радиусу покрытия одного из диапазонов, улучшения коснулись и близлежащего ЖК «Адмирал».

С появлением нового оборудования пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн‑игры и отправлять сообщения в мессенджерах независимо от уровня нагрузок. Тем более, что популярность сервисов для обмена сообщениями в этом году в Алтайском крае выросла почти в два раза. Аналитики МегаФона уже фиксируют увеличение нагрузки на сеть. По данным оператора, абоненты стали чаще звонить и скачивать информацию. При этом наибольшая активность наблюдалась на последней неделе августа, в преддверии учебного года. Рост мобильного трафика в ЖК «Балтийская крепость», по сравнению с началом месяца, составил 17%. При этом в среднем ежемесячно пользователи прокачивают около 30 ТБ.

Инфраструктура МегаФона развивается вместе с городом. Немаловажную роль при выборе квартиры для жителей играет качество и доступность мобильной сети, наравне с её состоянием, расположением и планировкой. Именно поэтому, проектируя телеком-объекты, мы учитываем городскую застройку и строительство многоэтажек, чтобы обеспечить быстрым интернетом людей, которые там скоро будут жить. Уверенный сигнал в смартфоне нужен в том числе и для навигации — теперь сервисы доставки еды, такси, курьеры смогут быстрее сориентироваться на местности, — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае.

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