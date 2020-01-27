В Змеиногорске спустя неделю пробили путь на мусорную свалку и полигон жидких отходов

В Змеиногорском районе 27 января расчистили от снега дорогу на полигон ТКО, машины выехали по графику, пишет « Змеиногорский вестник ».

Из-за буранов твердые коммунальные отходы в районе не собирали ровно семь дней. Все эти дни жители в социальных сетях выплескивали свое возмущение по поводу отсутствия данной услуги.

27 января услуга возобновилась. Доступ на полигон ТКО появился в ночь с 26 на 27 января.

«Сегодня утром мусоросборочные машины выехали на улицы города для сбора отходов», — пишет издание.

Примечательно, что 26 января пробили путь на полигон для вывоза жидких отходов.

Жителям района напоминают, что в понедельник, 27 января, могут быть выставлены пакеты с мусором у тех домов, где именно понедельник день сбора ТКО. Просят не нарушать график.