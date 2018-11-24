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Жизнь
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В Змеиногорске восстановили водоснабжение после серьезной аварии

В ночь на 24 ноября сотрудники коммунальных служб завершили сварочные работы на центральном водоводе в городе Змеиногорске и приступили к запуску системы водоснабжения. Об этом сообщает Управление МЧС России по Алтайскому краю.

Вода. Краны.
Вода. Краны.
СС0.

Всего в экстренных ремонтных работах было задействовано 42 человека и 9 единиц техники, из них от МЧС 3 человека, 1 единица техники.

Напомним, ЧП в Змеиногорске произошло 22 ноября. При проведении плановых работ на магистральном водопроводе D 400 мм, расположенном на улице Советcкой, повредили трубу.

Это привело к технологическому сбою в работе нескольких котельных. В городе закрыли детские сады и школы. Без тепла и воды остались 250 и 2 тыс. домов соответственно. Для устранения повреждения были привлечены специалисты из Шипуновского района.

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