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Жизнь

В Змеиногорске жители запрещают трактористам чистить снег

На дальних улицах Змеиногорска работает техника, пробивая проходы в толще огромных сугробов, чтобы у жителей появилась возможность комфортного доступа к центру города, пишет «Змеиногорский вестник».

Уборка снега. Змеиногорск.
Уборка снега. Змеиногорск.
www.zmnvest.ru.

Работы проходят непросто: снег с водой плохо поддается, а еще постоянно появляются «очень умные граждане», проживающие на очищаемых улицах. Например, на улице Уральской жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он «неправильно» и с ее точки зрения, так улицу чистить нельзя.

Уборка снега. Змеиногорск.
Уборка снега. Змеиногорск.
www.zmnvest.ru.

«Дорогие земляки, вы уж определитесь на улице — требуется вам расчистка или нет, угомоните аграссивных соседей, и, уж конечно, не бросайтесь на трактористов, — призывает издание. — Не надо создавать еще и конфликты при нашей-то непростой ситуации с обилием снега».

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