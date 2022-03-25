В зоне доступа барабаны и голуби. Тест: как хорошо вы знаете средства связи прошлого

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Давным-давно, когда основатель «ВК» и Telegram еще не родился, люди общались самыми разными способами. В дело шло все: узелки, электрический ток и свист. Чем стоит запасаться, чтобы точно быть на связи — узнайте в тесте altapress.ru.
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