В зоне доступа: уехать за город и не потерять связь

Многих барнаульцев так и тянет за город. Поездка на выходные в деревню к родным или куда-нибудь на шашлыки — для многих лучший вариант отдыха всей семьей. В то же время горожане стали все чаще задумываться о том, чтобы купить дачу или даже перебраться в коттеджный поселок, деревню или село. К традиционным критериям для выбора места (комфорт, дороги, школа, поликлиника) добавилась связь! Сможет ли семья свободно общаться с родными, друзьями? Сохранится ли хороший сигнал во время телефонного разговора и мобильный интернет 4G?

Жители Алтайского края поделились с altapress.ru реальными историями о том, как они живут за городом и при этом не теряют связь с мегаполисом, работой и, конечно же, близкими людьми.

«Для меня хорошая связь — это насущная потребность»

До сих пор считается, что пенсионеры далеки от компьютеров, смартфонов и интернета. Но Валентина Петровна из села Зудилово Первомайского района развенчивает этот миф.

Зудилово находится в 30 км от Барнаула. Близость к городу и удачное местоположение помогли ему быстро развиваться, поэтому еще в XIX веке сюда переезжали горожане.

Валентина Петровна,

пенсионерка , 62 года:

— Первый мобильный телефон я купила в 2009 году. У меня двое детей и трое внуков, много родственников, которые живут в других городах. Поэтому для меня хорошая связь и интернет — это часть жизни.

Валентина Петровна — активный пользователь интернета. Здесь пенсионерка чувствует себя как рыба в воде. Она не только серфит в соцсетях, но и активно переписывается в чатах в WhatsApp, отслеживает новинки влогеров на YouTube.

— Для меня интернет — кладезь информации по садово-огородной теме. Благодаря ему я хорошо все изучила, что сама раздаю советы родственникам, друзьям и соседям. Мне часто звонят подруги с жалобами на пожелтевшие листья помидоров, плохой урожай огурцов. Я им помогаю справиться с неурядицами.

Село Зудилово. Из личного архива Валентины Петровны. Хобби. Из личного архива Валентины Петровны. Хобби. Из личного архива Валентины Петровны. Хобби. Из личного архива Валентины Петровны. Хобби. Из личного архива Валентины Петровны. Хобби. Из личного архива Валентины Петровны. Село Зудилово. Из личного архива Валентины Петровны.

Валентина Петровна рассказала, что староста ее класса создала чат в WhatsApp, где собрала всех бывших одноклассников.

— Судьба нас разметала по разным уголкам страны и мира, а благодаря чату мы каждый день общаемся. Будучи школьницей, я жила в Казахстане. Многие мои одноклассники оттуда, другие живут в Германии, Новокузнецке, Санкт-Петербурге. Благодаря новым технологиям и хорошей связи мы делимся друг с другом рецептами, разговариваем о внуках. И это так интересно.

«Только за городом мы поняли , как качество связи влияет на обыденную жизнь»

Село Шахи Павловского района находится в 10 км от Барнаула. В этом небольшом, уютном месте живет порядка 2000 человек, но, как отмечают сами жители, год от года сельчан становится все больше. Вот и молодая мама Юлия вместе с семьей перебралась из Барнаула в Шахи.

Юлия. Село Шахи. Из личного архива.

Юлия,

молодая мама , 27 лет:

— Только за городом мы поняли, как качество связи влияет на обыденную жизнь. Из-за удаленности от Барнаула пришлось даже сменить оператора. Теперь наша семья всегда на связи — общаемся с родными и близкими не только по телефону, но и в чатах, соцсетях. С удовольствием смотрим видео на YouTube и фильмы онлайн. Все благодаря мобильному интернету, который не зависает.

Юлия с семьей часто путешествует по Алтайскому краю. Молодая мама вспоминает, как раньше приходилось надолго оставаться вне зоны доступа.

Юлия,

молодая мама , 27 лет:

— Мы часто ездим в деревню в Троицком районе. Когда были перебои со связью, родные очень волновались за нас, пока мы были в дороге. Сейчас гораздо проще и спокойнее — с нами можно в любой момент связаться и узнать, как проходит поездка.

Юлия. Село Шахи. Из личного архива.

«Живя за городом , я спокойно решаю рабочие вопросы онлайн и по телефону»

Виктория живет в 20 км от столицы Алтайского края, в Новомихайловке. Поселок относится к Барнаульской агломерации. Но жизнь здесь совсем не городская. Красивая природа и близость к озеру Михайловское кого-то расслабляет, а кого-то настраивает на рабочий лад. У Виктории руководящая должность в крупной федеральной компании. В этом году она работала на дистанте.

Виктория,

начальник отдела обслуживания клиентов в крупной федеральной компании:

— Этой весной, как и тысячи россиян, я перешла на удаленную работу. Качественная связь вдали от Барнаула понадобилась для полноценной работы. Видеоконференции, корпоративные чаты, телефонные звонки — для всего нужна стабильная связь и бесперебойный интернет. Ни для кого не секрет, что за городом это отдельная задача. На помощь пришел USB-модем со связью LTE. Несмотря на то что живу за городом, я совершенно спокойно решаю рабочие вопросы онлайн и по телефону. Интернет меня ни разу не подвел, соответственно, я могла спокойно выполнять свои профессиональные обязанности и не подводить компанию в сложный для всех период.

www. altairegion22.ru

«Когда вы живете и удаленно работаете за городом , то вопрос зоны покрытия связью становится ключевым»

Предприниматель Константин работает в области IT-технологий и системной интеграции. Он как никто другой знает, как важна стабильная связь. Предприниматель живет в селе Санниково (18 км от Барнаула), где организовал себе удаленное рабочее место.

Константин,

предприниматель , работающий в области IT-технологий:

— Когда вы живете и работаете за городом на дистанте, то вопрос широты области покрытия того или иного сотового оператора становится ключевым. Если не будет стабильного сигнала, то вряд ли удастся нормально работать. Так можно растерять всех клиентов. Я понимаю, что строительство вышек еще в полном разгаре, не за горами распространение 5G. Поэтому во время плановых или внеплановых работ и модернизации какие-то сбои неизбежны. Я бы не доверял компаниям, которые утверждают обратное. Как IT-специалист могу сказать, что временное нарушение работы — это естественный процесс. Вопрос лишь в том, насколько оперативно тот или иной оператор исправляет ситуацию. Для корпоративных клиентов это ключевой момент для бизнеса, от которого зависит имидж организации.

Altapress.ru

Валентина Петровна, Юлия, Виктория и Константин — абоненты «Билайн». Сегодня порядка 85% жителей Алтайского края находятся в зоне действия LTE «Билайн» благодаря тому, что оператор развивает мобильный интернет LTE на территории Алтайского края.

Так, в 2019 году строительство новых базовых станций, обеспечивающих связь 4G в Алтайском крае, стало одним из самых масштабных в истории территории — покрытие сети за прошедший год выросло более чем в два раза.

В 250 населенных пунктах 60 районов Алтайского края (Алейске, Горняке, Заринске, Камне-на-Оби и т. д.) был впервые запущен высокоскоростной мобильный интернет 4G (LTE). Связь появилась и в крупных районных центрах, и в сравнительно небольших населенных пунктах. При этом особое внимание было уделено таким популярным туристическим направлениям, как Белокуриха, Яровое, «Бирюзовая Катунь», Ая, Уткуль, селам Алтайское, Гуселетово.