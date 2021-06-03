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Жизнь

В зоне риска. Алтайскому краю угрожает засуха

Алтайский край оказался в числе тех регионов России, которым этим летом угрожает засуха, рассказал среду научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

Засуха.
Засуха.
CC0

По словам эксперта, в настоящее время дефицит осадков наблюдается в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

«Понятно, что сейчас эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов, поскольку, начиная примерно с середины с середины июня — 20 июня создаются условия для засухи», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Научный руководитель Росгидромета также отметил, что подобного рода риски существуют сегодня в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае.

В то же время Роман Вильфанд уточнил, что вероятность засухи в этих сибирских регионах не является стопроцентной, однако метеорологи «внимательно анализируют» эту ситуацию.

Между тем напомним, алтайский Гидрометцентр ожидает, что количество осадков в июне в нашем регионе будет в пределах нормы — от 33 до 74 миллиметров в зависимости от района.

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