В зоне риска: поможем Жанне и ее дочке не лишиться крыши над головой

В России зарегистрировано 1,2 млн бездомных граждан. Не все они сами решили остаться на улице, так получилось… Но еще больше людей сейчас на пути к тому, чтобы лишиться крыши над головой. В таком положении оказалась наша подопечная Жанна и ее дочь Лера. 16 лет они жили в служебной квартире, но сейчас мама и дочь могут оказаться на улице.

Много лет назад Жанна была в похожей ситуации — осталась на улице с младенцем на руках, но тогда ей было 32 года, она была молода и полна сил, со слезами на глазах вспоминает женщина.

С трехмесячной Лерой она оказалась без жилья и поддержки, ей некуда было пойти. Находилась в полном отчаянии. Тогда Жанне помогла благотворительная организация. Их с дочкой заселили в маленькую комнату в общежитии. Взамен, по договору служебного найма, она должна была делать самую грязную работу.

Сначала убирала мусорные баки за 800 рублей в месяц.

Раньше во дворе стояло три контейнера, и зимой приходилось отбивать ото льда мусор из-под каждого бака. Одна девушка даже руку сломала, отрывая пристывшую пластиковую бутылку.

Видя старания Жанны, ей предложили подметать двор за 3,5 тысячи рублей. Она понимала, что на такую зарплату не прожить с маленьким ребенком одинокой маме. Но выхода другого не было, главное, что есть крыша над головой и малышка будет расти в тепле и заботе.

В тот момент, когда Жанне давали служебную квартиру, от прошлых жильцов остался долг за коммунальные услуги в размере 9,5 тысячи рублей. Начальник ТСЖ, долго не думая, переписал его на нашу героиню. Спустя время Жанна поняла, что такой долг сразу же поставит ее в долговую кабалу, ведь зарплата почти в три раза меньше долговых обязательств. Но в тот момент она была счастлива получить ключи от маленькой комнаты, а с проблемами разобраться завтра.

Чтобы хоть как-то прокормить себя и дочь, она пошла на вторую работу, там получала дополнительные 15 тысяч рублей. Жанна всегда работала на двух работах. То ночной сиделкой, чтобы днем можно было спокойно подметать дворы, то нянечкой в детском саду. Жанна всегда старалась изо всех сил, чтобы дочь не чувствовала и не видела бедности, ей она хотела дать все самое лучшее. Но все равно приходилось жить скромно.

«А мы мясо не покупаем», — как-то в разговоре обмолвилась женщина. В этот момент я поняла, что, стараясь экономить, семья вынуждена отчего-то отказываться. Именно поэтому вереница коммунальных долгов преследует женщину многие годы.

Жанна знала, что для того, чтобы иметь жилье, она должна всегда работать в муниципальной организации. Но когда устроилась в детский сад, не сразу поняла, что он в отличие от других организаций находится на балансе края, а не муниципалитета. Свою оплошность она поняла только после уведомления о выселении.

Вот так 16 лет верной службы дворником обернулись для нее выселением. После 10 лет проживания она могла начать процедуру приватизации квартиры. Но долги по коммунальным платежам копились, словно снежный ком, поэтому женщина не смогла приватизировать свои 12 квадратных метров.

«Жанна, что вы будете делать дальше? Если вас решат выселить?»

Женщина неуверенно подбирает слова, но ответа не находит. Ведь она вместе с дочкой окажется на улице, а такого конца истории совсем не хочется.

С надеждой в глазах она спрашивает у меня: «Как вы думаете, у нас получится?» Но я не могу ответить на этот вопрос. Впереди нас ждет судебное разбирательство.

Сейчас делом Жанны занимается юрист фонда «Облака». Он уже подготовил пакет документов. На следующей неделе состоится первое судебное заседание, но к этому моменту нужно покрыть хотя бы часть долга по коммунальным платежам. Жанна просто не сможет найти такую крупную сумму прямо сейчас. Вся надежда только на помощь неравнодушных людей.

Фонд помогает Жанне пару лет, мы знаем, что она пережила много трудностей в своей жизни, но никогда не опускала руки и готова к любой работе ради своей прекрасной дочери. Но сейчас она в отчаянии и находится в зоне риска.

Мы можем спасти семью от жизни на улице. Для этого нужно помочь с оплатой 15 тысяч рублей коммунального долга.

Реквизиты для пожертвования на помощь Жанне и Лере , назначение «Жанна»:

Через сайт на фонде «Облака», кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда;

СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Если вы захотите самостоятельно оказать помощь семье, свяжитесь с куратором семьи Екатериной Слепынскоий по номеру +7 (960) 963-19-15 , она поможет вам.

Мы просим вас сделать репост или оставить комментарий на нашу публикацию. Ведь умная лента чувствительна на отклики в комментариях.

С уважением и благодарностью, Елена Зайцева и команда фонда «Облака»!