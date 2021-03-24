В зоне шторма. Ураганный ветер ударит по Алтайскому краю

Алтайский край живет 24 марта в условиях штормовой погоды. Виной всему — южный циклон, рассказала ранее altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

«В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 24 марта 2021 года ожидается усиление ветра до 18−23 метров в секунду, местами порывы 27−32 метров в секунду, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры составят +3…+8 градусов, местами по западу будет −3…+2 градусов с похолоданием в течение дня.

В Барнауле температура воздуха составит +3…+5 градусов с похолоданием в течение дня до -1 градуса.

Скорость ветра в краевой столице будет 13−18 метров в секунду.