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Жизнь

В зоомагазинах обнаружили опасную партию популярного собачьего корма

Владельцы собак нашли опасную партию корма Pedigree в зоомагазинах. Об этом пишет Daily Mail.

Пользователи социальных сетей из американских штатов Арканзас, Луизиана, Оклахома и Техас выразили обеспокоенность по поводу здоровья своих питомцев после употребления популярного собачьего корма.

Выяснилось, что в корме могли содержаться кусочки металла. Компания Mars Petcare US отозвала партию испорченного корма Pedigree — несколько сотен 20-килограммовых упаковок сухого корма со вкусом стейка на гриле и овощей. Производитель сообщил, что у них нет информации о травмах или заболеваниях собак, вызванных употреблением корма с металлическими примесями.

В Telegram-канале Shot заявили, что российские зоомагазины в срочном порядке проверяют свои склады. Несмотря на то, что сейчас Россия почти не получает продукцию компании Mars из-за санкций, опасная партия все равно могла оказаться на российских прилавках.

Ранее сообщалось, что корма для животных вскоре пропадут с прилавков популярной торговой сети.

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