В зоопарке Китая умерла старейшая в мире панда, считавшаяся матерью-героиней

Представительница больших панд — уязвимого вида животных — умерла от полиорганной недостаточности. Она прожила 38 лет, что в пересчете на человеческий возраст соответствует 130 годам.
Панда Синь Син — настоящая мать-героиня. За свою долгую жизнь она произвела на свет 36 детенышей. Учитывая тот факт, что большие панды очень плохо размножаются в неволе, это был большой вклад в увеличение популяции вида, который до 2016 года считался исчезающим.
«Известия» напомнили, что 7 ноября умерла знаменитая кошка Гли, которой исполнилось 16 лет. Она жила в соборе Святой Слфии и являлась одним из символов Стамбула.
В сентябре этого года для нее даже выделили отдельную комнату в соборе, так как животному становилось хуже из-за повышенного внимания посетителей. Но это не помогло. Вскоре животное пришлось отвезти в ветеринарную клинику, чтобы она была под присмотром специалистов.
Справка
Синь Син родилась летом 1982 года в охраняемом заповеднике панд в китайском Баосине, провинция Сычуань, и была перевезена в зоопарк Чунцина еще до того, как ей исполнился год.