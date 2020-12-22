В зоопарке Китая умерла старейшая в мире панда, считавшаяся матерью-героиней

В понедельник, 21 декабря, в зоопарке китайского города Чунцин умерла самая старая в мире панда по имени Синь Син. Печальную новость со ссылкой на The New York Post сообщили «Известия».

Представительница больших панд — уязвимого вида животных — умерла от полиорганной недостаточности. Она прожила 38 лет, что в пересчете на человеческий возраст соответствует 130 годам.

Панда Синь Син — настоящая мать-героиня. За свою долгую жизнь она произвела на свет 36 детенышей. Учитывая тот факт, что большие панды очень плохо размножаются в неволе, это был большой вклад в увеличение популяции вида, который до 2016 года считался исчезающим.

Панда. Chi King , CC BY 2.0 , part from original.

«Известия» напомнили, что 7 ноября умерла знаменитая кошка Гли, которой исполнилось 16 лет. Она жила в соборе Святой Слфии и являлась одним из символов Стамбула.

В сентябре этого года для нее даже выделили отдельную комнату в соборе, так как животному становилось хуже из-за повышенного внимания посетителей. Но это не помогло. Вскоре животное пришлось отвезти в ветеринарную клинику, чтобы она была под присмотром специалистов.