Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В зоопарке Китая умерла старейшая в мире панда, считавшаяся матерью-героиней

В понедельник, 21 декабря, в зоопарке китайского города Чунцин умерла самая старая в мире панда по имени Синь Син. Печальную новость со ссылкой на The New York Post сообщили «Известия».

В Китае умерла старейшая в мире панда.
В Китае умерла старейшая в мире панда.
pixabay.com.

Представительница больших панд — уязвимого вида животных — умерла от полиорганной недостаточности. Она прожила 38 лет, что в пересчете на человеческий возраст соответствует 130 годам.

Панда Синь Син — настоящая мать-героиня. За свою долгую жизнь она произвела на свет 36 детенышей. Учитывая тот факт, что большие панды очень плохо размножаются в неволе, это был большой вклад в увеличение популяции вида, который до 2016 года считался исчезающим.

Панда.
Панда.
Chi King, CC BY 2.0, part from original.

«Известия» напомнили, что 7 ноября умерла знаменитая кошка Гли, которой исполнилось 16 лет. Она жила в соборе Святой Слфии и являлась одним из символов Стамбула.

В сентябре этого года для нее даже выделили отдельную комнату в соборе, так как животному становилось хуже из-за повышенного внимания посетителей. Но это не помогло. Вскоре животное пришлось отвезти в ветеринарную клинику, чтобы она была под присмотром специалистов.

Справка

Синь Син родилась летом 1982 года в охраняемом заповеднике панд в китайском Баосине, провинция Сычуань, и была перевезена в зоопарк Чунцина еще до того, как ей исполнился год.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость