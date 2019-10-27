В зоопарке Новосибирска родились уникальные дикдики

Самца и самку дикдики привезли в новосибирский зоопарк в июле, а в октябре у них появился детеныш дикдик.
Как сообщается на сайте зоопарка, дикдики — очень маленькие антилопы, рост взрослых особей не превышает 35 см, длина тела — 45−70 см.
Новорожденный весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, он вскоре после рождения встает на ноги и уже может следовать за мамой. В первые два месяца жизни дикдик питается только материнским молоком.
Дирекция зоопарка просит посетителей не шуметь возле дикдиков, ни в коем случае не стучать по стеклу и не использовать вспышку при фотосъемке.