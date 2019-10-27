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Жизнь

В зоопарке Новосибирска родились уникальные дикдики

Миниатюрные африканские антилопы дикдики принесли потомство в новосибирском зоопарке. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте». Это первый детеныш маленьких антилоп, родившийся в Сибири.

Дикдики в новосибирском зоопарке.
Дикдики в новосибирском зоопарке.
"Новосибирский зоопарк. ВКонтакте"

Самца и самку дикдики привезли в новосибирский зоопарк в июле, а в октябре у них появился детеныш дикдик.

Как сообщается на сайте зоопарка, дикдики — очень маленькие антилопы, рост взрослых особей не превышает 35 см, длина тела — 45−70 см.

Новорожденный весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, он вскоре после рождения встает на ноги и уже может следовать за мамой. В первые два месяца жизни дикдик питается только материнским молоком.

Дирекция зоопарка просит посетителей не шуметь возле дикдиков, ни в коем случае не стучать по стеклу и не использовать вспышку при фотосъемке.

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