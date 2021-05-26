26 мая
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Жизнь

Вагоны-рестораны в российских поездах трансформируют

Концепцию вагонов-ресторанов планируют поменять в российских поездах, заявил глава РЖД Олег Белозеров.

Приколы РЖД.
Приколы РЖД.
опубликовано на rjjaka.ru

По его словам, РЖД намерена оставить вагоны-рестораны только в туристических и фирменных поездах. А вот в большинстве составов их заменят на наборы питания с возможностью разогрева, пишет RT.

Олег Белозеров констатировал, что сегодня потребитель расценивает вагон-ресторан «как нечто дорогостоящее».

В этой связи с РЖД и задумываются о смене концепции и названия вагона-ресторана.

По мнению Белозерово, у пассажира должен быть выбор — купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть питание в вагоне или заказать еду через смартфон для доставки к вагону.

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