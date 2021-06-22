Вагоновожатая из Барнаула стала одной из лучших водителей трамваев в стране

С 16 по 18 июня в Волгограде прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая».
«Более 30 профессионалов из 29 городов в течение двух дней демонстрировали жюри навыки профессионального вождения, знание правил безопасности и технической эксплуатации составов, а также умение вежливо общаться с пассажирами», — говорится в сообщении.
Впервые на конкурсе ввели элемент плавного вождения под названием «Не урони бабушку» — водитель должен проехать с ускорением, не уронив куклу в салоне трамвая.
Олеся отметила, что старалась достойно представить свой край и город, серьезно готовилась к конкурсу.
«Все задания мне были знакомы, однако были и свои сложности: незнание трассы, депо и других моментов, связанных с тем, что соревнования проходили на неизвестной площадке», — рассказала она.