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Жизнь

Вагоновожатая из Барнаула стала одной из лучших водителей трамваев в стране

Вагоновожатая из Барнаула Олеся Шахворостова, управляющая трамваем на маршруте № 10, вошла в десятку лучших в стране, сообщает мэрия города.

Олеся Шахворостова, вагоновожатая из Барнаула.
Олеся Шахворостова, вагоновожатая из Барнаула.
barnaul.org.

С 16 по 18 июня в Волгограде прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая».

«Более 30 профессионалов из 29 городов в течение двух дней демонстрировали жюри навыки профессионального вождения, знание правил безопасности и технической эксплуатации составов, а также умение вежливо общаться с пассажирами», — говорится в сообщении.

Впервые на конкурсе ввели элемент плавного вождения под названием «Не урони бабушку» — водитель должен проехать с ускорением, не уронив куклу в салоне трамвая.

Олеся отметила, что старалась достойно представить свой край и город, серьезно готовилась к конкурсу.

«Все задания мне были знакомы, однако были и свои сложности: незнание трассы, депо и других моментов, связанных с тем, что соревнования проходили на неизвестной площадке», — рассказала она.

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