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Жизнь

Вахтовики из Якутии готовятся покинуть алтайский обсерватор

В ближайшие дни все вахтовики, прибывшие из Якутии в Алтайский край, вернутся к обычной жизни, заявили в правительстве региона. Пока в двух обсерваторах «Сосновый бор» и «Лесные дали» находится 172 человека.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

24 мая из обсерватора «Сосновый бор» уже выехала первая группа из 100 вахтовиков: 34 человека на транспорте минсоцзащиты довезли до железнодорожного вокзала Барнаула, еще 66 человек забрали родственники.

27 и 28 мая завершится срок обсервации еще у 117 жителей Алтайского края, прибывших из Якутии. У всех отрицательные тесты на CODID-19.

По информации министра социальной защиты региона Натальи Оськиной, специалисты министерства ежедневно проводят мониторинг условий пребывания вахтовиков.

Также в обсерваторе «Лесные дали» продолжают находиться 43 вахтовика из других регионов России, которые по окончании срока изоляции поедут работать на Корбалихинский рудник в Змеиногорском районе.

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