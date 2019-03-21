Вакансия: миллионер из Forbes ищет помощника в путешествиях за 52 тысячи долларов в месяц

Мэттью Лепре из Сиднея входит в список Forbes как один из самых богатых людей до 30 лет, которые «сделали себя сами». В середине марта он заявил, что ищет помощника, который будет путешествовать с ним по миру, помогать в делах и при этом получать солидную зарплату, оплаченные перелеты и проживание, бонусы и хорошую медстраховку.

В качестве базовой зарплаты счастливчик будет получать 52 тысячи долларов в месяц и деньги на дополнительные расходы. Мэттью пообещал увеличивать эту сумму по мере «роста» сотрудника.

Кандидаты на заманчивую должность должны уметь организовывать маршруты международных поездок, досконально знать все соцсети, не опаздывать, уметь быстро решать проблемы и задачи и иметь действующий загранпаспорт, пишет mail.ru.

Подписчики 26-летнего Лепре стали готовить резюме. Но некоторые все же посочувствовали миллионеру, отметив, что на такую вакансию спокойно можно было бы взять кого-то из своих друзей.

В комментариях многие отметили, что, возможно, миллионер таким образом хочет найти себе нового друга или девушку — недавно Мэттью рассказал журналистам Daily Mail, что из-за работы и постоянных перелетов у него совершенно нет времени на личную жизнь, а потому было бы здорово, если бы его девушка путешествовала вместе с ним и помогала ему в делах.

О работодателе

В 23 года Метью бросил учебу в университете и решил рискнуть, занявшись бизнесом, который заключался в организации торговли через интернет.

Успех молодого человека был основан на полной решимости узнать, как можно больше консультируясь у лучших специалистов в этой области, пишет businessman.ru.

Сегодня он возглавляет четыре успешных магазина электроники и зарабатывает 120 000 долларов США в месяц посредством своих бизнес-тренерских компаний.