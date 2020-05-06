Вакцина от коронавируса. Глава Минздрава рассказал о первых результатах испытаний

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о первых итогах испытаний вакцины от коронавируса, заявив, что «есть обнадеживающие результаты», передает РИА Новости .

По словам чиновника, вакцины разрабатываются на нескольких платформах.

«Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — сказал Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы.

Напомним, что в России более 165 тысяч заболевших новой коронавирусной инфекцией. Более 21 тысячи пациентов выздоровели, более полутора тысяч человек скончались.

На территории Алтайского края общее количество инфицированных на данный момент составляет 588 человек. 110 из них выздоровели и выписаны из клиник.