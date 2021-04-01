Вакцина юмора. Барнаульский психолог о том, как шутки заменяют людям антидепрессанты

В День смеха мы подошли к «хиханькам» серьезно. И спросили у барнаульского психотерапевта Елены Владимировой, что можно сказать о людях по их шуткам и как быть, если «внутренний комик» еле дышит.

Защита в виде «хи-хи»

Человеческая психика устроена так, что все происходящее вызывает эмоции. Не всегда положительные. Но любые из них очень важно прожить. В случае когда это трудно, мозг призывает на помощь символы и метафоры. Таким образом, юмор — это способ символизации чувств и объектов, на которые они направлены.

Елена Владимирова,

семейный психотерапевт:

Когда пациент рассказывает о физическом или эмоциональном насилии, пережитом в детстве, он нередко улыбается и смеется. Пытается шутить, сглаживать: «Таких люлей от отца выхватил!» Это защитная реакция. А когда я начинаю расспрашивать подробнее, человек может даже заплакать. Так как опыт на самом деле тяжелый и травмирующий.

Облегчение психологической травмы — только один из вариантов применения юмора. Еще он помогает наладить отношения в коллективе или переработать агрессию без вреда для себя и окружающих.

Также смех может послужить «обезболивающим средством» в случае, если человеку приходится сталкиваться с какими-то серьезными проблемами в жизни.

Шутки в Интернете. CCO.

Эксперт объясняет, что создание шуток — способ рассказать о каких-то событиях через метафору. Придать информации иную форму, сохранив смысл. Этот процесс требует высокого интеллекта.

К счастью, шутить могут почти все. Однако бывают моменты, когда создавать и воспринимать юмор невмоготу, например если человек находится в депрессии или тяжелых переживаниях. Тогда смешить и смеяться просто не хочется, но сами навыки остаются.

Толстый и тонкий

От уровня интеллекта зависит «толщина» юмора. Чем выше первый, тем тоньше второй.

Мыслительные способности делятся на технические и социальные.

Шутки в Интернете. CCO.

Например, человеку, у которого более развит технический ум, легче «щелкать» математические задачи, а не придумывать и понимать шутки. Люди со слабо развитым чувством юмора могут быть менее коммуникабельны, чем остряки.

Основные теории возникновения юмора: Теория превосходства: человек смеется тогда, когда ощущает свое превосходство над теми или иными явлениями, событиями или людьми. Одним из первых этот психологический механизм описал Платон. Теория несоответствия: человек смеется тогда, когда становится свидетелем абсурдных явлений, наблюдает несоответствие канонического образа и реального факта. Создатель этой теории — шотландский философ Фрэнсис Хатченсон. Теория утешения: смех — физиологическая реакция на нервное напряжение и перевозбуждение. Радость и страх — родственные эмоции. Только следствием первой является смех, а второй — дрожь. Другими словами, человек, смеясь, «освобождается» от эмоционального груза. Версию сформулировал английский философ Герберт Спенсер. Теория переключения: шутка — способ игры когнитивными механизмами, с помощью которых человек воспринимает реальность серьезно. Юмор нужен для удовольствия и перезагрузки. Эту точку зрения выдвинул американский психолог Майкл Аптер. Личностная теория: юмор — инструмент самопознания и способ самореализации. Теорию выдвинули американские психологи Гордон Олпорт и Абрахам Маслоу.

Шутки в Интернете. CCO.

Уколоть в больное

Елена Владимирова считает: если человек осознает, что шутник внутри него недостаточно раскрыт, это можно исправить. Но для начала стоит диагностировать, на каком уровне «комическое мастерство» находится на данный момент.

Также важно выяснить, в чем именно заключается «проблема Несмеяны». Причин может быть две: неумение заворачивать ситуацию в метафору и излишняя чувствительность к шуткам окружающих.

Елена Владимирова,

семейный психотерапевт:

Людей ранят те шутки, которые давят на их больные места. Допустим, кого-то часто критикуют из-за лени. В таком случае у человека складывается мнение, что все шутки, анекдоты, мемы, в которых есть что-то про лень, — камень в его огород. Тогда юмор не смешит, а ранит. Избавиться от этого можно, если развить в себе способность уточнять: «Это сейчас точно про меня?» Может случиться и так, что шутник имел в виду одно, а окружающие поняли другое.

Шутки в Интернете. CCO.

По этой же причине пользователи соцсетей могут остро реагировать на мемы или твиты, принимая обезличенную остроту на свой счет.

Елена Владимирова,

семейный психотерапевт:

Интернет-пространство — это модель реальной жизни. И там, и там люди стали более уязвимы, агрессивны. В основном это связано с повышением уровня тревоги в обществе. То же самое наблюдалось, когда началась пандемия. Люди не чувствуют уверенности, стабильности. Поэтому жестко защищаются.

Однако иногда, отмечает специалист, за юмором действительно скрывается травля.

Елена Владимирова,

семейный психотерапевт:

К примеру, одна коллега говорит другой: «Ой, Катька! Что-то ты сегодня какая-то невыспавшаяся. Выглядишь смешно». А в это время у женщины, которой адресован комментарий, могут быть серьезные проблемы, она нуждается в поддержке. Здесь мы видим грубое нарушение границ. Ведь Катька не просила кого-либо об экспертной оценке. И в любом случае давать ее нужно бережно.

Шутки в Интернете. CCO.

Основные типы юмора: Аффилиативный юмор используется, как правило, для того, чтобы разрядить обстановку. Это добрые шутки, без сарказма и цинизма. Люди с таким чувством юмора имеют высокую самооценку. Не подвержены депрессии. Агрессивный юмор основан на жестком сарказме. Допускает шутливые оскорбления в адрес определенной социальной группы. Люди с таким типом отличаются сниженной эмоциональной стабильностью. Самостимулирующий юмор — этот тип присущ людям, которые не боятся посмеяться над собой. Они часто высмеивают свои неудачи и сложности. Это оптимисты с высокой самооценкой. Самоуничижительный юмор: человек шутит над собой, как бы делая себя объектом насмешки. Продукты этой комической деятельности обычно вызывают у окружающих сочувствие. Такие «юмористы» склонны к депрессии, тревожности, эмоционально нестабильны.

Одинокие шутки

Невозможно не заметить, что за последние годы изменился и вид шутки. Она перевоплотилась из слова в картинку — мем.

Факт Мем — любой символ или идея, передающиеся от человека к человеку с помощью жестов, речи, письма и т. д. Термин был введен английским эволюционным биологом Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген».

Однако и это безобидное «существо» внесло коррективы в коммуникацию людей.

Шутки в Интернете. CCO.

Елена Владимирова,

семейный психотерапевт:

Понятно, что мы перешли из реальной жизни в виртуальную. На юморе это тоже сказалось. Ведь, например, анекдоты работают в живой беседе за чаем. Читать их обычно не хочется. А мемы воспринимаются легко и быстро. Отправляются куда угодно за доли секунды. И даже если поделиться не с кем, можно листать в одиночку. Чем реже люди встречаются, тем больше у них появляется новых способов общения. Мемы — один из них.

Остроумно и аккуратно

Несмотря на то что юмор — мощный инструмент, которым можно и убить, и воскресить, шутить позволительно обо всем, считает собеседница.

Ведь давно в мире смеха существует и «чернуха», в то время как темы, касающиеся болезни и смерти, перевариваются человеческим сознанием сложнее всего.

Шутки в Интернете. CCO.

Главный вопрос, на который нужно ответить, перед тем как острить, — уместна ли шутка в данный момент.