Вакцинацию подростков от ковида вскоре могут начать в Алтайском крае

Первую поставку версии вакцины «Спутник V» для подростков ждут в Алтайском крае, чтобы начать вакцинацию, сообщает amic.ru .

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов отметил, что вакцину ждали еще в конце сентября, но пока она не поступила.

«Речь идет о вакцине „ГамКовиВак-М“, которую институт имени Гамалеи в настоящее время регистрирует в Минздраве России. По составу препарат ничем не отличается от „Спутник V“, но концентрация действующего вещества там в разы меньше», — поясняет издание.

Новой вакциной будут прививать подростков от 12 до 17 лет. Первую и вторую фазу испытаний уже завершили, никакого вреда не выявили.

Попов подчеркнул, что вакцину в Алтайском крае ожидают в самое ближайшее время.

«В первую очередь, мы ждем вакцину для детей. Подростков обязательно нужно прививать», — отметил министр.

По словам Попова, в крае выявляют все больше несовершеннолетних зараженных, причем чаще всего они болеют в легкой форме, однако это не аргумент против вакцинации.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае заразились ковидом более 1800 беременных женщин, из которых выздоровели не все.