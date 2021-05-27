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Жизнь

Вакцину «КовиВак» привезли в Алтайский край

Чуть более 2,3 тыс. комплектов вакцины «КовиВак» поступило в Алтайский край, сообщили в региональном правительстве.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Ее направят в районные больницы. В ближайшее время ожидается еще одна партия, которая распределят уже между медицинскими организациями городов.

Вакцина «КовиВак» от Федерального научного центра им М.П. Чумакова, как и остальные, двухфазная. Интервал между введением первой и второй доз вакцины составляет две недели.

Жители Алтайского края могут сами выбрать, какой вакциной привиться, говорит главный эпидемиолог края Ирина Переладова, но людей старше 60 лет вакциной «КовиВак» прививать не будут.

«Ее могут поставить только жителям региона в возрасте от 18 до 60 лет», — подчеркнула Переладова.

Это третий вид вакцины, которую завозят в Алтайский край. Жителей уже прививают «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

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