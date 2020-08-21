Вакцину от гриппа уже отправили в Алтайский край

Алтайский край оказался в числе тех регионов, куда направили вакцину в первую очередь, сообщила компания «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», которая занимается поставками.
Отгрузки стартовали 10 августа в 19 регионов страны. Остальные должны получить свои партии до 31 августа.
Препараты содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ, и созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов гриппа типов, А и В.
Ранее представитель ВОЗ Мария Ван Керхкове заявила, что массовая вакцинация против гриппа в этом году поможет упросить борьбу с COVID-19.
В Алтайском крае охватить вакцинацией против гриппа рассчитывают порядка 60% жителей региона.
Сообщается, что в край поступило более 555 тыс. доз вакцины. Всего в регионе ожидается поставка более 1 млн 200 тыс. доз.