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Жизнь

Вакцину от гриппа уже отправили в Алтайский край

Почти 10 млн доз вакцины против гриппа направили в регионы России. Массовая вакцинация будет проводиться в сентябре-октябре.

Укол, болезнь, шприц.
Укол, болезнь, шприц.
CC0

Алтайский край оказался в числе тех регионов, куда направили вакцину в первую очередь, сообщила компания «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», которая занимается поставками.

Отгрузки стартовали 10 августа в 19 регионов страны. Остальные должны получить свои партии до 31 августа.

Препараты содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ, и созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов гриппа типов, А и В.

Ранее представитель ВОЗ Мария Ван Керхкове заявила, что массовая вакцинация против гриппа в этом году поможет упросить борьбу с COVID-19.

В Алтайском крае охватить вакцинацией против гриппа рассчитывают порядка 60% жителей региона.

Сообщается, что в край поступило более 555 тыс. доз вакцины. Всего в регионе ожидается поставка более 1 млн 200 тыс. доз.

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