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Жизнь

Валдис Пельш восхитился «великолепными алтайскими крабами»

Телеведущий, продюсер Валдис Пельш в интервью РИА Новости рассказал, что Алтай и Камчатка — самые прекрасные места, что он видел в жизни. Из еды ему приглянулись некие алтайские крабы.

Море, краб.
Море, краб.
CC0

За две недельные экспедиции Пельш с командой облетел на вертолетах около 70% Алтайского края. Съемки велись осенью, поздней весной и летом.

«Алтай огромный, прекрасный, живописный и абсолютно разный. Если сравнивать эти места с автомобилем, наверное, подойдет термин „мощность“. Мощность запредельная», — считает он.

На Камчатке он был раз пять или шесть, и это тоже неповторимо, продолжает путешественник.

«Там вкуснейшая рыба, свежайшая, ее много, и множество способов приготовления. Дичь — пища экзотическая. Я весьма спокойно отношусь к оленине, медведей вообще не ем, кабан, конечно, неплох, но это не то, что хочется постоянно. А еще на Алтае великолепные крабы», — приводит издание слова Пельша.

Возможно, телеведущий имел ввиду камчатских крабов.

Фильм Валдиса Пельша «Путешествие к центру земли» рассказывает о Телецком и Каракольских озерах, горе Белуха, Чульчинском водопаде и других уникальных местах. Его показали на Первом канале в 2016 году.

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