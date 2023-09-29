29 сентября
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Жизнь

Валентина Матвиенко обратилась к жителям Алтайского края

В связи с празднованием 86-летием Алтайского края к жителям обратилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Накануне региону исполнилась 86 лет. В честь такого события Матвиенко отправила письмо губернатору Виктору Томенко.

В письме говорится о том, что на территории Алтайского края расположена значительная часть памятников природы Западной Сибири, а также сосредоточены запасы ценных ресурсов.

Матвиенко отметила, что регион ждут новые возможности и он еще долго будет вносить огромный вклад в укрепление российской государственности.

Ранее сообщалось, что в России появится новый праздник по указу Путина.

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