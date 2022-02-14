«Валентинка» в виде метели и снега. Барнаул на неделю накроют осадки и заунывная пасмурность

Дневные температуры в крае составят −1…−6 градусов, по западу местами −7…−12. Ветер южный 8−13 м/с, местами по югу порывы до 19 м/с.
«Небольшой, местами умеренный снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица», — рассказали синоптики.
В Барнауле небольшой снег, возможна метель, на дорогах сильная гололедица.
Температура днем составит −2…−4 градуса. Ветер южный 8−13 м/с.
По данным Gismeteo, в Барнауле всю неделю — с 14 по 18 февраля — будет снег и пасмурная погода. В субботу снег продолжится, но выглянет солнце.