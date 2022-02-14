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Жизнь

«Валентинка» в виде метели и снега. Барнаул на неделю накроют осадки и заунывная пасмурность

Снег и гололедица ожидаются в Алтайском крае в понедельник, 14 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

Метель в Барнауле.
Метель в Барнауле.
altapress.ru

Дневные температуры в крае составят −1…−6 градусов, по западу местами −7…−12. Ветер южный 8−13 м/с, местами по югу порывы до 19 м/с.

«Небольшой, местами умеренный снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица», — рассказали синоптики.

В Барнауле небольшой снег, возможна метель, на дорогах сильная гололедица.

Температура днем составит −2…−4 градуса. Ветер южный 8−13 м/с.

По данным Gismeteo, в Барнауле всю неделю — с 14 по 18 февраля — будет снег и пасмурная погода. В субботу снег продолжится, но выглянет солнце.

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