23 сентября
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Жизнь

Валерий Лимаренко: «Нам удалось создать атмосферу открытости и доверия»

Инвестиционный потенциал Сахалинской области уверенно растет с того момента, как Валерий Лимаренко занял пост губернатора: в 2018 году островной регион занимал 55 строку национального рейтинга RAEX, в 2022-м уже вошел в топ-5 субъектов РФ с наилучшим инвестклиматом.

Инвестиционный климат Дальнего Востока

Возглавив Сахалинскую область в начале декабря 2018 года, Валерий Игоревич Лимаренко поставил цель — обеспечить максимально возможный уровень комфорта для жизни и работы в островном регионе. Для этого была запущена масштабная программа по строительству новых социально значимых учреждений, ускорилась работа по возведению жилья для переселения людей из ветхого и аварийного фонда, ударными темпами начали строиться качественно новые дороги. Еще одним ключевым направлением деятельности губернатора стало привлечение инвестиций.

Лимаренко Валерий и команда областного правительства сумели обеспечить открытое и прозрачное взаимодействие с бизнес-сообществом. Регион провел большую работу, включающую в себя:

  • создание инвестиционных советов и профильных рабочих групп, работающих на регулярной основе;
  • формирование системы сопровождения инвестпроектов в формате «единого окна»;
  • запуск так называемой «школы заказчика», где обучают навыкам проектного управления и бережливой экономики;
  • консолидация инновационных практик субъектов РФ и адаптация к экономическим особенностям островного региона.

Как отмечает Валерий Лимаренко, в условиях ковидных ограничений часть нефтегазовых проектов ушла из региона, однако в область пришли представители несырьевого бизнеса — и это тоже хорошая тенденция.

Всплеск привлекательности

Губернатор Лимаренко Валерий добился поставленных целей. Сегодня Сахалинская область входит в пятерку наиболее привлекательных субъектов РФ для инвесторов по версии АСИ. Более 80% вложений приходится на долю добывающей отрасли, при этом индекс предпринимательской активности в несырьевом секторе — один из лучших в стране: на 1 тысячу трудоспособных жителей островного региона приходится 36 малых и средних предприятий. Это стало возможным благодаря введению беспрецедентных мер поддержки бизнеса — от субсидирования затрат до налоговых преференций.

Лимаренко Валерий Игоревич продолжает работу по наращиванию экономического потенциала одного из самых восточных регионов РФ. В области реализуются десятки инфраструктурных проектов, модернизируются морские порты, создается авиационный хаб. Все это будет способствовать дальнейшему росту инвестпривлекательности региона, уверены эксперты.

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