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Жизнь

Валерию назвали «злобной теткой» за слова о «совковом мышлении»

Певица Валерия в своем Instagram устроила перепалку с подписчиками, назвав их мышление «неискоренимым совковым», сообщает РИА «Новости».

Валерия.
Валерия.
wikimedia.org

Звезда опубликовала фотографию в «необычном образе», который не всем понравился. В комментариях начали появляться сообщения от недовольных.

«Для Валерии такой образ не подходит, аля Маша Распутина. Выглядит как взрослая тетя, молодится. Не красиво», — написал один из подписчиков.

«Совковое мышление неискоренимо», — ответила ему Валерия.

И, как говорится, понеслось. В комментариях пишут: «Почему вы так реагируете на критику? Злобная тетка», «Все время думала, что вы милая леди, а тут почитала… нет», «Как только начинают ее критиковать — тут же опускается до оскорблений», «Вот все они такие: пока их нахваливают, то и они милашки, в благодарность рассыпаются».

Валерия возразила, что она реагирует на хамство, «которое терпеть ни от кого не намерена».

«Валерия, а чем вам претит совковое мышление? И что это такое? Все мы из Совка и вы тоже. Почему вы так реагируете и довольно грубо», — обратился к певице подписчик.

«Из советского прошлого мы взяли все хорошее, а все плохое из „совка“», — ответила ему звезда.

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