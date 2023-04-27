27 апреля
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Жизнь

Вальс пожарных машин и яркий салют. Как отпразднуют Первомай в Барнауле, рассказали власти города

Праздник Весны и Труда или День международной солидарности трудящихся отмечают 1 мая в России. В честь праздника в Барнауле проведут яркие мероприятия и устроят концерты. Праздничную программу опубликовали в мэрии города.

Праздничный салют в честь 1 мая прогремел в Барнауле
Праздничный салют в честь 1 мая прогремел в Барнауле
Дмитрий Лямзин

Вальс пожарных машин

Большую программу подготовило Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

В 9:30 начнется парад пожарной техники. Пожарные машины — от самых первых авто до современных — проедут по улицам Барнаула.

В 11:00 на площади Свободы начнется праздник, посвященный Дню пожарной охраны. Барнаульцы смогут посмотреть на выставку техники, поучаствовать в необычном квесте «Станция» и попробовать полевую кухню.

Также ГУ МЧС подготовил вальс пожарных машин, фотосессии, показательные выступления спасателей и многое другое.

Пожарная машина.
Пожарная машина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Спортивный пробег «Динамовская десятка»

В честь 100-летия спортобщества «Динамо» 1 мая пройдет спортивный пробег. С 9:00 до 9:45 на площади Советов пройдет регистрация участников и выдача нагрудных номеров. Начало — в 10:00.

Спортсмены стартуют с площади Советов. Им предстоит пробежать 10 км — два круга по проспекту Ленина.

Маршрут: площадь Советов — улица Никитина — площадь Октября — площадь Советов.

Легкая атлетика, бег.
Легкая атлетика, бег.
CC0

Легкоатлетические эстафеты

«Алтайская правда» приглашает побороться за призы на легкоатлетических эстафетах. Большая эстафета состоит из 14 этапов, малая — из 10.

Длина эстафетных этапов составит от 200 до 730 м. Маршрут соревнований пролегает по Ленинскому проспекту.

Соревнования начнутся в 12:00, первыми стартуют школьники. В 12:30 — женские команды, в 12:35 — команды вспомогательных школ, а в 12:45 начнется большая мужская эстафета.

В Барнауле прошла «Эстафета поколений».
В Барнауле прошла «Эстафета поколений».
Анна Зайкова

Турнир студенческих отрядов и другие

В 10:00 в парке спорта Смертина пройдут турнир по футболу среди воспитанников школы и турнир среди студенческих отрядов.

В это же время на площади Сахарова начнутся соревнования: по баскетболу 3 на 3 среди мужских команд и роллер спорту. Здесь же будет работать площадка для выполнения норм комплекса ГТО.

Нормативы ГТО начали тестировать со школьников.
Нормативы ГТО начали тестировать со школьников.
altapress.ru

Парад судов и концерты

В 12:00 в парке «Лесная сказка» пройдет концерт. Он продлится до 14:00.

В 13:30 на набережной Оби начнется масштабный парад судов, посвященный открытию сезона навигации.

Здесь же в 15:00 барнаульцев приглашают на концерт оркестра и солистов ГУ МЧС России по Алтайскому краю «Нам доверена жизнь, и пусть поколения знают…».

В 16:00 выступят творческие коллективы Барнаула из числа воспитанников учреждений дополнительного образования.

В 19:30 на сцене появится культурный центр краевого главка МЧС. А с 20:30 до 22:00 выступят ансамбль народной песни «Вечерки» и мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края.

Вечером на площади Сахарова прошел концерт. День города 03.09.2022.
Вечером на площади Сахарова прошел концерт. День города 03.09.2022.
Ирина Пергаева, altapress.ru

Салют

В завершении дня в 22:00 с баржи на Оби в районе набережной запустят праздничный фейерверк.

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