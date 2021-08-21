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Жизнь

Вам горячий или холодный? 5 интересных рецептов полезного и вкусного чая

21 августа в мире отмечают День сладкого чая. По этому случаю altapress.ru подобрал рецепты самых ароматных травяных чаев. Ингредиенты для них можно собрать в поле, на даче или просто купить в магазине.

Пикник, отдых, чай, уют.
Пикник, отдых, чай, уют.
ССО.
1 Ягодный чай

Ингредиенты

  • Ягоды (малина, ежевика, белая и красная смородина) — 300 г;
  • Мед — 2 столовые ложки;
  • Бадьян — 1 звездочка;
  • Кипяток — 700 мл.
Чай.
Чай.
СС0

Приготовление

  1. Промыть ягоды в воде;
  2. Выложить их в заварник и добавить 1 звездочку бадьяна;
  3. Вскипятить воду и вылить ее к ягодам с бадьяном;
  4. Накрыть посуду крышкой и оставить напиток пропариваться на 10 минут;
  5. Процедить чай от ягодного жмыха и убрать звездочку бадьяна;
  6. Остудить чай и добавить мед. Готово!
2 Зеленый чай с киви и яблоком

Ингредиенты

  • Зеленый чай — 2 чайные ложки;
  • Кипяток — 800 мл;
  • Киви — 1 штука;
  • Мед — по вкусу.
Яблоки
Яблоки
ССО

Приготовление

  1. Засыпать чай без добавок в заварник;
  2. Залить в заварку кипяток.;
  3. Закрыть посуду крышкой и оставить чай настаиваться на 5 минут;
  4. Почистить киви и очищенное яблоко, нарезать кубиками;
  5. Добавить фрукты в чай и перемешать;
  6. В полученный напиток вмешать мед. По желанию можно добавить сахар.
3 Холодный вишнево-мятный чай

Ингредиенты

  • Вишня свежая или замороженная — 400 г;
  • Мята свежая — 30−40 г;
  • Чай черный — 1,5 столовых ложки;
  • Сахар — 4 столовых ложки;
  • Кипяток — 1,5 л.
Вишня
Вишня
ССО

Приготовление

  1. Вымыть мяту и залить ее кипятком;
  2. Добавить в «настойку» чай и сахар, перемешать;
  3. Накрыть посуду и оставить чай на 15 минут отдыхать;
  4. Выложить вишню в кувшин;
  5. Соединить мяту и чай с вишней;
  6. Напиток подавать охлажденным.
4 Пряный чай с молоком

Ингредиенты

  • Молоко — 250 мл;
  • Чай черный — 2 г;
  • Имбирь свежий — 8 г;
  • Гвоздика — 5−6 штук;
  • Вода — 250 мл;
  • сахар — по вкусу.
Имбирь
Имбирь
ССО

Приготовление

  1. Кастрюлю с молоком и водой поставить на огонь, довести до кипения;
  2. Очищенный корень имбиря натереть на мелкой терке;
  3. Когда молоко закипит, добавить в него чай;
  4. Добавить гвоздику и имбирь;
  5. Снять кастрюлю с плиты, накрыть крышкой;
  6. Настоять чай 2−3 минуты;
  7. Процедить напиток через сито. Готово!
5 Чай из шиповника

Ингредиенты

  • Очищенный и измельченный шиповник — 4−5 столовых ложек;
  • Сахар или мед — по вкусу;
  • Кипяток — 1 л.
Шиповник.
Шиповник.
СС0

Приготовление

  1. Ягоды засыпать в эмалированную посуду и залить кипятком, вымачивать 5−10 минут;
  2. Поставить будущий напиток на слабый огонь, нагревать 5−6 минут;
  3. Снять чай с плиты. Готово! Шиповник помогает от многих болезней.
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