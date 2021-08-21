Вам горячий или холодный? 5 интересных рецептов полезного и вкусного чая

1 Ягодный чай
Ингредиенты
- Ягоды (малина, ежевика, белая и красная смородина) — 300 г;
- Мед — 2 столовые ложки;
- Бадьян — 1 звездочка;
- Кипяток — 700 мл.
Чай.
СС0
Приготовление
- Промыть ягоды в воде;
- Выложить их в заварник и добавить 1 звездочку бадьяна;
- Вскипятить воду и вылить ее к ягодам с бадьяном;
- Накрыть посуду крышкой и оставить напиток пропариваться на 10 минут;
- Процедить чай от ягодного жмыха и убрать звездочку бадьяна;
- Остудить чай и добавить мед. Готово!
2 Зеленый чай с киви и яблоком
Ингредиенты
- Зеленый чай — 2 чайные ложки;
- Кипяток — 800 мл;
- Киви — 1 штука;
- Мед — по вкусу.
Яблоки
ССО
Приготовление
- Засыпать чай без добавок в заварник;
- Залить в заварку кипяток.;
- Закрыть посуду крышкой и оставить чай настаиваться на 5 минут;
- Почистить киви и очищенное яблоко, нарезать кубиками;
- Добавить фрукты в чай и перемешать;
- В полученный напиток вмешать мед. По желанию можно добавить сахар.
3 Холодный вишнево-мятный чай
Ингредиенты
- Вишня свежая или замороженная — 400 г;
- Мята свежая — 30−40 г;
- Чай черный — 1,5 столовых ложки;
- Сахар — 4 столовых ложки;
- Кипяток — 1,5 л.
Вишня
ССО
Приготовление
- Вымыть мяту и залить ее кипятком;
- Добавить в «настойку» чай и сахар, перемешать;
- Накрыть посуду и оставить чай на 15 минут отдыхать;
- Выложить вишню в кувшин;
- Соединить мяту и чай с вишней;
- Напиток подавать охлажденным.
4 Пряный чай с молоком
Ингредиенты
- Молоко — 250 мл;
- Чай черный — 2 г;
- Имбирь свежий — 8 г;
- Гвоздика — 5−6 штук;
- Вода — 250 мл;
- сахар — по вкусу.
Имбирь
ССО
Приготовление
- Кастрюлю с молоком и водой поставить на огонь, довести до кипения;
- Очищенный корень имбиря натереть на мелкой терке;
- Когда молоко закипит, добавить в него чай;
- Добавить гвоздику и имбирь;
- Снять кастрюлю с плиты, накрыть крышкой;
- Настоять чай 2−3 минуты;
- Процедить напиток через сито. Готово!
5 Чай из шиповника
Ингредиенты
- Очищенный и измельченный шиповник — 4−5 столовых ложек;
- Сахар или мед — по вкусу;
- Кипяток — 1 л.
Шиповник.
СС0
Приготовление
- Ягоды засыпать в эмалированную посуду и залить кипятком, вымачивать 5−10 минут;
- Поставить будущий напиток на слабый огонь, нагревать 5−6 минут;
- Снять чай с плиты. Готово! Шиповник помогает от многих болезней.