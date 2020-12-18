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Жизнь

Вандализм ради рекламы. К деревьям вдоль дорог Барнаула вновь прибивают сомнительные объявления

Жители краевой столицы заметили, что вдоль дорог на деревьях снова появились десятки картонок с лаконичной и агрессивной рекламой с одинаковым содержанием: «Куплю авто. Битые. Целые».

К деревьям вдоль дорог Барнаула варварски прибивают объявления о покупке автомобилей.
К деревьям вдоль дорог Барнаула варварски прибивают объявления о покупке автомобилей.
Вадим Щербаков, общественник.

Первым акты настоящего вандализма заметил неравнодушный барнаулец Вадим Щербаков. Он быстро отреагировал, зафиксировав все найденные объявления на фото. На них хорошо видно, что реклама крепится к живым деревьям на саморезы.

Общественник уверен, что это не только портит облик города, но и наносит урон зеленым насаждениям.

Объявления развешены в разных частях города в местах с большим автомобильным траффиком — в Ленинском, Индустриальном и Железнодорожном районах.

Пока было зафиксировано 14 фактов нанесения урона деревьям, но Вадим уверен, что их гораздо больше.

К деревьям вдоль дорог Барнаула варварски прибивают объявления о покупке автомобилей.
К деревьям вдоль дорог Барнаула варварски прибивают объявления о покупке автомобилей.
Вадим Щербаков, общественник.

«У человека или организации, сделавших это, просто низкая социальная ответственность. Они точно не любят место, где живут, ведь так они уродуют окружающий мир», — подчеркивает общественник.

В ближайшее время Вадим Щербаков намерен обратиться с заявлением о фактах вандализма и незаконного размещения рекламы в администрацию Индустриального района.

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