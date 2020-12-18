Вандализм ради рекламы. К деревьям вдоль дорог Барнаула вновь прибивают сомнительные объявления

Первым акты настоящего вандализма заметил неравнодушный барнаулец Вадим Щербаков. Он быстро отреагировал, зафиксировав все найденные объявления на фото. На них хорошо видно, что реклама крепится к живым деревьям на саморезы.
Общественник уверен, что это не только портит облик города, но и наносит урон зеленым насаждениям.
Объявления развешены в разных частях города в местах с большим автомобильным траффиком — в Ленинском, Индустриальном и Железнодорожном районах.
Пока было зафиксировано 14 фактов нанесения урона деревьям, но Вадим уверен, что их гораздо больше.
«У человека или организации, сделавших это, просто низкая социальная ответственность. Они точно не любят место, где живут, ведь так они уродуют окружающий мир», — подчеркивает общественник.
В ближайшее время Вадим Щербаков намерен обратиться с заявлением о фактах вандализма и незаконного размещения рекламы в администрацию Индустриального района.