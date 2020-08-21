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21 августа
Жизнь

Варламов назвал бульвар в Барнауле «самым бестолковым и опасным в России»

Блогер и общественник Илья Варламов эмоционально описал в своем блоге пешеходную аллею на проспекте Ленина в Барнауле, назвав ее «самым бестолковым и опасным бульваром в России».

Аллея на пр. Ленина в Барнауле.
Аллея на пр. Ленина в Барнауле.
Яндекс.Карты

Известного урбаниста возмутило, что аллея на проспекте Ленина нарезана на куски перпендикулярными улицами и разворотными петлями, через которые нет пешеходных переходов. Поэтому, пишет Варламов, пешеходы и велосипедисты вынуждены либо «тратить кучу времени на П-образные переходы», либо двигаться прямо, через каждые 100 метров рискуя попасть под колеса.

«Пешеходов приучают ходить буквой „П“. Люди всегда ходят прямо, они выбирают кратчайший путь, и никакими заборами и другими репрессиями вы это не исправите, — уверен Варламов. — Поэтому П-образные переходы лишь провоцируют людей нарушать правила и рисковать жизнью».

Барнаульцы на аллея на проспекте Ленина.
Барнаульцы на аллея на проспекте Ленина.
Анна Зайкова

По мнению блогера, в Барнауле стоило сделать сквозные пешеходные переходы на протяжении всей аллеи.

В центре Барнаула мог бы появиться крутейший непрерывный маршрут, который соединил бы площадь Октября с Речным вокзалом. Но вместо этого чиновники решили, что опасный и бестолковый бульвар целесообразнее, чем комфортное пространство для пешеходов и велосипедистов, которое помогло бы разгрузить центральные улицы.

«Зачем нужен бульвар, по которому нельзя нормально гулять? Чтобы услаждать взоры пролетающих мимо водителей?», — возмущается блогер.

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