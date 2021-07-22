Вас снимает скрытая камера. В барнаульских парках и скверах установят видеонаблюдение

4 камеры установят в Центральном парке, по 2 появятся на пешеходной Мало-Тобольской, в сквере имени Титова, имени Киры Баева, по одной — на пл. Ветеранов и пл. Сахарова.
Немного позже камеры установят в зеленой зоне поселка Южного и в Мизюлинской роще.
«УМВД России по г. Барнаулу предлагает дополнительно оборудовать системами наружного видеонаблюдения еще 30 общественных мест. На 2022−2024 годы запланированы мероприятия по установке 59 видеокамер, на эти цели понадобится порядка 24 млн. рублей», — отметил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.