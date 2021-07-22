Вас снимает скрытая камера. В барнаульских парках и скверах установят видеонаблюдение

Мэрия решила обезопасить горожан и имущество от вандалов. В городских парках и скверах установят 12 камер. Для этого из бюджета выделят 4,6 млн рублей, сообщается на сайте администрации города.

4 камеры установят в Центральном парке, по 2 появятся на пешеходной Мало-Тобольской, в сквере имени Титова, имени Киры Баева, по одной — на пл. Ветеранов и пл. Сахарова.



Немного позже камеры установят в зеленой зоне поселка Южного и в Мизюлинской роще.