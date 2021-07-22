22 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Вас снимает скрытая камера. В барнаульских парках и скверах установят видеонаблюдение

Мэрия решила обезопасить горожан и имущество от вандалов. В городских парках и скверах установят 12 камер. Для этого из бюджета выделят 4,6 млн рублей, сообщается на сайте администрации города.

Камера видеонаблюдения.
Камера видеонаблюдения.
Открытые источники в интернете (СС0)

4 камеры установят в Центральном парке, по 2 появятся на пешеходной Мало-Тобольской, в сквере имени Титова, имени Киры Баева, по одной — на пл. Ветеранов и пл. Сахарова.

Немного позже камеры установят в зеленой зоне поселка Южного и в Мизюлинской роще.

«УМВД России по г. Барнаулу предлагает дополнительно оборудовать системами наружного видеонаблюдения еще 30 общественных мест. На 2022−2024 годы запланированы мероприятия по установке 59 видеокамер, на эти цели понадобится порядка 24 млн. рублей», — отметил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость