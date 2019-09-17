Чего стоит бояться в интернете?
Почти половина детей скрывает от родителей детали своей интернет-активности: время, проведённое в сети, сайты, контакты. И чем ребенок старше, тем слабее контроль со стороны взрослых, однако, проблемы при этом могут расти как снежный ком. Самыми распространенными угрозами в сети являются материалы для взрослых, кража паролей, аккаунтов в социальных сетях и играх, потеря данных из-за вирусов, платные подписки, которые ребенок активирует по неосторожности. Отдельная тема в этом списке — кибербуллинг или травля в сети. Дети сталкиваются с травлей в сети в 2 раза чаще, чем думают их родители.
Смартфон VS безопасность?
Редкий родитель решится оставить своего школьника без смартфона. Есть, конечно, достойные подражания волевые мамы и папы, вручившие чаду кнопочный телефон «для связи», но они скорее в меньшинстве. Большинство же приобретают смартфон, смутно осознавая опасность, но не понимая, как можно бороться с ночными «залипами» в интернет-игры, а главное- незнанием, на каких сайтах проводит время ребенок. Разберемся в современных технологиях родительского контроля, они помогут внести ясность. Пользуясь решениями, которые предлагают ведущие российские разработчики с учетом современных реалий, взрослый может видеть, какие сайты и приложения использует ребенок, и ограничивать доступ к ресурсам с учетом возрастной категории. С функцией «Блокировать все сайты» доступ будет только к тем, которые родитель вручную внес в список исключений. Кроме того, можно установить максимальную продолжительность «игрового» времени вечером и по выходным, а в учебные и ночные часы разрешать запуск только необходимых приложений, а также настроить отправку уведомлений о низком уровне заряда батареи на устройстве ребенка.
Спокоен за 1 рубль в месяц
В сентябре телеком-оператор «Дом.ru» и компания «Лаборатория Касперского» предлагают протестировать решение для защиты детей в интернете Kaspersky Safe Kids всего за 1 рубль в месяц. Подключить услугу можно в личном кабинете клиента. Решение подходит для устройств на базе iOS, Android, Windows, Mac. С Kaspersky Safe Kids дети будут под надежной защитой, а местоположение ребенка можно проверить на онлайн-карте. Это особенно будет актуально для родителей, чьи дети впервые отправляются в школу. После завершения акции стоимость решения составит 99 рублей в месяц.
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