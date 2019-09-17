По данным «Лаборатории Касперского» больше всего детей в сети интересует видео — 17,25% от всех запросов. Причем ищут они в первую очередь мультики, видеоблоги и трансляции компьютерных игр на YouTube или Twitch, а также аниме-сериалы. На втором месте оказались сервисы перевода, например, Google Translate — 13,59%. На третьем — онлайн-общение и обмен фотографиями. Их доля 9,88%. Дети активно осваивают соцсети и постоянно гуглят самые популярные из них, например, «ВКонтакте», Facebook, Instagram и Tumblr. Головная боль родителей — интерес детей к компьютерным играм и «взрослому контенту» — никуда не делись. Они занимают четвертую (9,09%) и пятую (8,59%) строчку. И, наконец, учеба заняла только шестую точку — 4, 86%. Правда, российских школьников интересуют в первую очередь готовые домашние задания и решения для ОГЭ и ЕГЭ, но и это лучше, чем ничего.

В последние несколько лет все чаще в списке обязательных для подготовки к школе вещей значатся смартфоны. Родители хотят быть на связи с ребенком и знать, что с ним все порядке. Это логично, но, получая телефон, а с ним и доступ в сеть, ребенок подвергается другой опасности — интернет-угрозам. В начале учебного года самое время поговорить об этом.

Чего стоит бояться в интернете?

Почти половина детей скрывает от родителей детали своей интернет-активности: время, проведённое в сети, сайты, контакты. И чем ребенок старше, тем слабее контроль со стороны взрослых, однако, проблемы при этом могут расти как снежный ком. Самыми распространенными угрозами в сети являются материалы для взрослых, кража паролей, аккаунтов в социальных сетях и играх, потеря данных из-за вирусов, платные подписки, которые ребенок активирует по неосторожности. Отдельная тема в этом списке — кибербуллинг или травля в сети. Дети сталкиваются с травлей в сети в 2 раза чаще, чем думают их родители.

Смартфон VS безопасность?

Редкий родитель решится оставить своего школьника без смартфона. Есть, конечно, достойные подражания волевые мамы и папы, вручившие чаду кнопочный телефон «для связи», но они скорее в меньшинстве. Большинство же приобретают смартфон, смутно осознавая опасность, но не понимая, как можно бороться с ночными «залипами» в интернет-игры, а главное- незнанием, на каких сайтах проводит время ребенок. Разберемся в современных технологиях родительского контроля, они помогут внести ясность. Пользуясь решениями, которые предлагают ведущие российские разработчики с учетом современных реалий, взрослый может видеть, какие сайты и приложения использует ребенок, и ограничивать доступ к ресурсам с учетом возрастной категории. С функцией «Блокировать все сайты» доступ будет только к тем, которые родитель вручную внес в список исключений. Кроме того, можно установить максимальную продолжительность «игрового» времени вечером и по выходным, а в учебные и ночные часы разрешать запуск только необходимых приложений, а также настроить отправку уведомлений о низком уровне заряда батареи на устройстве ребенка.

Спокоен за 1 рубль в месяц

В сентябре телеком-оператор «Дом.ru» и компания «Лаборатория Касперского» предлагают протестировать решение для защиты детей в интернете Kaspersky Safe Kids всего за 1 рубль в месяц. Подключить услугу можно в личном кабинете клиента. Решение подходит для устройств на базе iOS, Android, Windows, Mac. С Kaspersky Safe Kids дети будут под надежной защитой, а местоположение ребенка можно проверить на онлайн-карте. Это особенно будет актуально для родителей, чьи дети впервые отправляются в школу. После завершения акции стоимость решения составит 99 рублей в месяц.

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