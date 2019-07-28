Отпечатки пальцев: где и кому они могут пригодиться

С 28 июля 1858 года в криминалистике начали применять метод опознавания личности по отпечаткам пальцев. Его успешно используют до сих пор, однако не только для раскрытия преступлений. Кому нужны ваши пальчики — в материале altapress.ru.

Средство против обмана

Первым, кто решил использовать отпечатки пальцев для идентификации личности, стал Уильям Гершель, пишет «Русская планета». Он служил в Индии в 1853—1878 годах, там он впервые применил этот метод при выплачивании пособий местным жителям.

Все индусы для европейца были на одно лицо. Хитрые местные жители обманывали Гершеля. Чтобы исключить подобные ситуации, он велел ставить отпечатки пальцев на платежных квитанциях и в регистрационной книге. Это позволило точно устанавливать личность получателя — всего лишь сравнив два рисунка.

28 июля 1858 года находчивый служащий предложил использовать отпечатки пальцев в одной из тюрем округа. Так началась эпоха дактилоскопических экспертиз.

Новое слово в криминалистике

Японские ученые из НИИ полицейского управления и университета Васэда недавно разработали и показали новый прибор, сообщают РИА Новости. Он способен считывать отпечатки пальцев с любого предмета. Инновационный гаджет назвали «судебным гиперспектральным проектором».

Прибор направляет на предмет лазер зеленого цвета и производит анализ отражения, которое дают оставшиеся на нем мельчайшие следы жира и белка в отпечатках пальцев и ладоней. Чтобы получить изображение отпечатка у проектора уходит около минуты.

Во многих случаях, прибор способен исследовать даже многослойные отпечатки, что традиционной криминалистике было неподвластно. Это случаи, когда один отпечаток наложился на другой или смазался.

Отпечатки. СС0

Для чего еще нужны отпечатки пальцев

Для дополнительной безопасности

Разработки в сфере создания систем безопасности тоже шагнули вперед. Рисунки на пальцах используют в качестве пароля или PIN-кода в компьютерах и гаджетах. Все чаще можно встретить средство для хранения информации с доступом к нему по отпечатку. Как правило, палец нужно приложить к небольшому чипу, который благодаря источнику света идентифицирует вашу кожу и уникальный рисунок на ней.

Для отслеживания работников

Многие гаджеты уже оснащены функцией разблокировки при помощи отпечатков пальцев. Если раньше мы видели подобное в фильмах про шпионов и секретные службы — когда секретная дверь открывалась прикосновением руки или пальца, сейчас оборудование устанавливают и в обычных офисах.

Мужчина. Телефон. Рюкзак. СС0

Системы под названием AFIS — Automated fingerprint identification systems (системы автоматизированной идентификации отпечатков пальцев) устанавливают, например, чтобы следить за временем, которые сотрудники проводят на посту.

Для оплаты

Уже с 2007 года в Германии внедряют отпечатки пальцев как альтернативный способ оплаты, пишет «Российская газета». Отпечаток пальца привязывают к вашему личному счету и специальный терминал считывает личные показатели.

С одной стороны, это хорошая альтернатива банковской карте и бесконтактной оплате смартфонами. Осуществить покупки вы сможете при условии, что ваш палец оказался рядом. В то время, как карточку забыть намного легче. С другой, такой способ более безопасен, ведь вероятность перепутать отпечатки составляет 1 к 10 миллионам.

Для определения характера

Российские ученые нашли еще один способ применения дактилоскопического метода. Они предложили искать по отпечаткам будущих выдающихся спортсменов, пишут «Известия».

По их замыслу узоры на пальцах расскажут о характере и предрасположенностях человека. Продолжительное изучение спортсменов позволило выявить некоторые закономерности: высокая интенсивность узоров и большое количество гребней. Именно такие пальцы и будут искать ученые.

Также специалисты считают, что рисунок в той или иной степени отражает психологический склад личности и даже склонность к различным заболеваниям.