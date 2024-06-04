Васильков день — 4 июня. Что можно и нельзя делать в этот день

4 июня православные верующие отмечают день памяти святого мученика Василиска Команского. Он жил в IV веке нашей эры, во времена, когда христиане подвергались гонениям со стороны язычников. О приметах в этот день расскажет altapress.ru

Василиск был племянником святого Феодора Тирона. По приказу правителя-язычника его бросили в темницу и подвергли пыткам. Однако верные последователи нашли останки мученика и похоронили их. Позже на месте погребения был построен храм, где и по сей день происходят чудеса.

Погодные приметы

Сильный туман – к богатому урожаю.

Ветер при дожде – значит погода улучшится. То же самое предвещало громкое пение птиц.

Если с самого утра стоит жара – зима будет ранней и холодной. Утром много росы – хорошего урожая можно не ждать.

Уборка. unsplash.com

Что можно и нельзя делать

Что можно делать:

Чтобы не допустить появления Василиска, в этот день собирали все яйца из курятника и отваривали их. Поэтому 4 июня на столе обязательно были блюда с яйцами.

Этот день посвящали домашним делам: уборке, мытью окон и разбору старых вещей.

Девушки плели венки из березовых веток и бросали их в реку. По поверью, чем дольше венок продержится на воде, тем скорее произойдёт счастливое событие.

Слезы, женщина плачет. СС0

Что нельзя делать:

В этот день было запрещено купаться в открытых водоемах, так как считалось, что это может навлечь несчастье.

Кроме того, нельзя было работать в поле или огороде. Наши предки верили, что если прикоснуться к садовым инструментам в этот день, то урожая не будет, а вместо него вырастут лишь васильки и полынь. А если пойти работать в поле, то остаток года пройдет в бедности и нужде.

4 июня девушкам не разрешалось плакать, чтобы не привлекать несчастье и не сталкиваться с ним ежедневно.

В этот день женам нельзя было стричь своих мужей, поскольку считалось, что, отрезая мужчине волосы, женщина сокращает его жизнь.

Также не рекомендовалось много трудиться, так как усердная работа могла навредить здоровью. Поиск работы в этот день тоже был не лучшим решением, потому что предки верили, что она не принесет ни денег, ни удовольствия.

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