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Жизнь

Ватикан готов помочь России и Украине

Ватикан готов помочь России и Украине встать на путь диалога, заявил газете La Repubblica государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин.

Памятник. Ватикан. Фонтан
Памятник. Ватикан. Фонтан
СС0

«Я убежден, что все еще есть возможность для переговоров. Никогда не поздно, потому что единственный разумный и конструктивный способ урегулирования разногласий — это диалог, как не устает повторять Франциск, — сказал он. — Святой престол, который в последние годы с большим вниманием следил за событиями на Украине, выражая свою готовность содействовать диалогу с Россией, всегда готов помочь сторонам вновь встать на этот путь ", — приводит его слова ТАСС.

Франциск призвал к солидарности с украинским народом через пост и молитву 2 марта и к прекращению войны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь в воскресной проповеди заявил, что молится о мире на «русской земле», к которой он отнес Украину, Белоруссию и Россию.

Он также призвал всех верующих Русской православной церкви и в храме, и дома молиться за восстановление мира, передает «Интерфакс».

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