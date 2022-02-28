Ватикан готов помочь России и Украине

«Я убежден, что все еще есть возможность для переговоров. Никогда не поздно, потому что единственный разумный и конструктивный способ урегулирования разногласий — это диалог, как не устает повторять Франциск, — сказал он. — Святой престол, который в последние годы с большим вниманием следил за событиями на Украине, выражая свою готовность содействовать диалогу с Россией, всегда готов помочь сторонам вновь встать на этот путь ", — приводит его слова ТАСС.

Франциск призвал к солидарности с украинским народом через пост и молитву 2 марта и к прекращению войны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь в воскресной проповеди заявил, что молится о мире на «русской земле», к которой он отнес Украину, Белоруссию и Россию.

Он также призвал всех верующих Русской православной церкви и в храме, и дома молиться за восстановление мира, передает «Интерфакс».