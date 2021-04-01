Важная бумага-1996. Забавные барнаульские истории с 25-летней бородой

Очередной исторический выпуск рубрики «Важная бумага» посвящен 1 апреля. Байки, анекдоты, невымышленные истории со смехотворным концом — все это описывала газета «Свободный курс» 25 лет назад в рубрике «ЖОлтый отдел».

От ведущего рубрики

«ЖОлтый отдел» (да-да, именно через «О»!) в конце 90-х годов прошлого века был, пожалуй, самым «чтивным» в газете «Свободный курс». Его бессменным куратором являлся журналист (теперь уже и член Союза писателей России) Сергей Тепляков, который в то время по некоторым причинам печатался исключительно под псевдонимом «Кочевников».

В немалой степени рубрика эта была и плодом коллективного творчества. Журналисты «СК», коллеги из районных газет, друзья, знакомые, знакомые знакомых и т.п. «несли в клювиках» более-менее забавные истории «из жизни», а Сергей творчески перерабатывал их, добавлял свой собственный «улов» и компоновал из всего этого очередной выпуск «ЖО».

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

В нем были и сугубо бытовые зарисовки, и весело осмысленные новости из коридоров власти, местная светская хроника и даже чуть-чуть криминала. Многие читатели газеты начинали знакомиться с очередным номером «СК» именно с «ЖОлтого отдела», то есть открывали газету почти с конца.

И сегодня, в День смеха, мы публикуем несколько новостей «ЖО» четвертьвековой давности, но неутраченной свежести. Ибо веселые ситуации в жизни — это, к счастью, — навечно

К вопросу об авторстве

Весна пробудила от зимней спячки многих безумцев. Одна дама позвонила нам в редакцию и предложила напечатать ее стихи. Какие? Тут дама и сказала: «Вообще-то, „Миллион алых роз“. Слова написал Вознесенский, а идея-то моя!».

Алла Пугачева кино

Мы все поняли. Посоветовали обратиться к властям.

Все козыри были у врачей

Губернатор края Александр Суриков стал дедом. Подробности таковы: Суриков отправился в роддом № 2 навестить роженицу и посмотреть на ребенка. Однако — «гули-гули» и размышления «А чьи это у него глазки?» не состоялись. Медики сказали: «Будет зарплата — отдадим ребенка!»

Александр Суриков. Олег Богданов.

Главврач роддома Строганова факт прямого шантажа отрицает, однако «проникновенная беседа» с губернатором имела место. Так или иначе, но деньги выдали. Интересно, у кого еще из краевых начальников сноха или дочка на сносях?

С ароматом зимней свежести

Читатель, крепче возьмись за стул. Недавно мы видели рекламу по ТВ, так это стыдно даже рассказывать. Реклама, в общем, привычных вещей — женских прокладок, но сделана с такой фантазией, что аж дрожь берет.

Снегурочка в Барнауле. instagram.com/gelezka1938.

В общем, девочка Снегурочка прыгает с подружками через костер, как в сказке Островского. Подружки — прыг-скок — и ничего. А Снегурочка скок — и растаяла… И на землю плавно опускается все, что от Снегурки осталось — прокладка с крылышками! И голос за кадром что-то торжествующе говорит о прочности и надежности. Читатель, повторяем: все это мы сами видели (в телевизоре, а не у костра).

Буря мглою небо кроет!

Как ни странно, но самые разные мнения можно услышать о творчестве «солнца русской поэзии». Один барнаульский школьник сказал на уроке литературы так: «Хорошо, что Пушкин мало пожил…». «Почему?!» — оторопела учительница. «Стихов меньше учить…». Н-да…

Пушкин СС0

Разговор на равных

Говорят, отцы и дети не могут найти общий язык. А вот и нет! Недавно в Барнауле с успехом прошел диалог поколений. В общем, так: молодой весьма человек выпил и показалось ему, что он безумно влюблен в однокурсницу.

Парень пошел к ней домой делать предложение. Может, его бы с радостью приняли, да вот только время было неурочное — за полночь.

Дверь открыл папа, в одних трусах, потому как с постели. Парень сразу объявил, что влюблен и пришел свататься. Будучи человеком спокойным, папа в ответ предложил отложить решение — до утра, например.

Экологически чистые трусы на прилавках барнаульских базаров. Михаил Хаустов

«Сейчас какой разговор — я вот в трусах», — сказал, в частности, папа. Парень вроде бы внял голосу разума.

Однако через короткое время в квартире вновь раздался звонок. Папа открыл — на пороге стоял все тот же молодой человек, но теперь без штанов.

— Я тоже в трусах! — сказал парень — Давайте поговорим…

Что ж, пошли на кухню, поговорили и расстались по-доброму. А мог бы и в трезвяк сдать…

Куда девать серп и молот?

Как известно, не в России более важной проблемы, чем ее герб. Коммунисты хотят обратно к серпу и молоту, «антинародный режим» настаивает на двуглавом орле.

Недавно в нашу редакцию позвонил пенсионер и предложил вариант, при котором обе стороны смогут смотреть на герб без классового содрогания. Проект такой: двуглавый орел держит в клювах серп и молот.

Герб СССР заменяют на герб России. Михаил Хаустов

Ну что ж, а можно еще — одна голова в шахтерской каске, а другая в косынке передовой доярки. А можно: одна — в норковой кепке, а другая — в буденовке. При этом в одной лапе — сотовый телефон, а в другой булыжник. Орудие пролетариата, как ни крути…

О Ленине бедном замолвите слово

Если в прежние времена каждый октябренок знал, что кудрявый мальчик на звездочке — это будущий дедушка Ленин, то нынче лениниана — самый неведомый для детей эпос.

Мама рассказывает о Ленине: «Это такой дядя в фуражке, ты его видел на площади… Вспомни, с протянутой рукой…» Ребенок догадывается: «Гаишник?»

Ремонт памятника Ленину на площади Советов. Барнаул , 24 августа 2015 года. Анна Зайкова

Наши «шалили» в Индонезии!

Как истинные интеллигенты, сотрудники «ЖО» с подружками на досуге занимаются иностранными языками. Недавно так вот запросто изучали индонезийско-малайскую филологию.

И что вы думаете?! Выяснилось, что по-индонезийски фраза «Я тебя люблю» звучит почти как по-русски: «Аку сссука као!». Слова другие, но, согласитесь, чувства передают.