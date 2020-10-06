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Жизнь

Важная бумага. Altapress.ru начинает публикацию уникальных материалов, которые никогда не выходили в цифре

В декабре 2020 года издательскому дому «Алтапресс» и газете «Свободный курс» исполняется 30 лет. Все эти годы и десятилетия мы рассказываем нашим друзьям-читателям обо всех важнейших событиях в нашем крае, в стране и мире. Но алтапрессовский сайт появился в 2000-м году, и поэтому многие интересные материалы эпохи неспокойного и последнего десятилетия прошлого века остались лишь на бумаге: в подшивках, библиотеках и архивах. Поэтому мы решили восполнить этот пробел и создали на сайте новую рубрику — «Важная бумага»

Леонид Вихрев, директор школы практической журналистики ИД «Алтапресс».
Леонид Вихрев, директор школы практической журналистики ИД «Алтапресс».
Анна Зайкова.

С сегодняшнего дня и до конца 2020 года на сайте в этой рубрике будут появляться статьи, новости, интервью, опубликованные в газете «Свободный курс» в период с 1991 по 2000-й годы, и рассказываться предыстории появления этих материалов.

Щепетильной хронологии здесь не будет. Важна тема, каждая из которых уже является частичкой новейшей истории Алтайского края и России, многие события которой могут сегодня показаться странными и необычными, страшными, забавными и даже в чем-то фантастическими.

Но все это было. Было совсем недавно. И мы писали об этом, потому что это — будущий учебник истории, который мы создавали с вами вместе, дорогие наши читатели!

Леонид Вихрев, ведущий рубрики «Важная бумага»

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