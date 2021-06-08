Важная бумага-1992. Как астролог предсказал расстрел Белого дома и подъем России

Сегодня в рубрике «Важная бумага» — большое интервью журналиста Леонида Вихрева с Феликсом Величко. О том, какая это уникальная личность, расскажет сам автор. Мы же, с удивлением перечитав недавно этот материал, неожиданно увидели, насколько точен в своих прогнозах был ученый и астролог.

От ведущего рубрики

24 февраля 2021 года герою моего интервью исполнилось 90 лет. Сейчас он, разумеется, не столь известен, как 30 лет тому назад. А тогда, в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, Феликс Казимирович Величко был настоящей суперзвездой российского телевидения.

Славное было времечко! Старшие поколения наверняка вспомнят, как покойный ныне экстрасенс Алан Чумак, молча размахивая руками, заряжал с экрана телевизора «целительной энергией» миллионы трехлитровых банок с водой, стоящие в квартирах миллионов сограждан.

А здравствующий его коллега Анатолий Кашпировский подхватывал эстафету и уже по вечерам, упираясь демоническим взглядом в каждого телезрителя, «рассасывал» старые рубцы и избавлял от запоров и гипертонии любого зрителя — от Владивостока до Калининграда.

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

А вот миссия в те годы Феликса Величко была поскромнее, но популярность — не меньшая. Несколько раз в неделю, в самое «смотрибельное» время (сразу после главной новостной программы «Вести») он делал астрологический прогноз и рассказывал о том, что сулят нам звезды. Не боюсь повториться: славное было времечко!

Я беседовал с Феликсом Казимировичем в ноябре 1992 года (прошу обратить на дату особое внимание), когда он проводил в Барнауле мастер-классы и читал лекции для местных почитателей астрологии. И тогда, и сейчас мое отношение к этой… области знаний было и остается, мягко говоря, неоднозначным.

Но факт остается фактом: тогда, почти за год до страшного пика противостояния президента Бориса Ельцина с Верховным Советом, приведшего в начале октября 1993 года к расстрелу Белого дома в Москве и кровопролитию, астролог Величко сказал в этом интервью: «Я с огромным волнением жду конца 1993 — начала 1994 годов. Астрологические картинки показывают даже абсолютно несведущему человеку, что там что-то не так… Ясно одно: та демократия, которая имеет место сейчас, доживает последний год. Она переменится».

Феликс Величко. ИД «Алтапресс». Леонид Вихрев

Ко всему остальному, что сообщил тогда ученый, можно относиться со всей гаммой чувств: от глубокого скепсиса до полного понимания. Но в этой части точность предсказаний оспорить трудно.

Впрочем, читайте и делайте выводы сами.

Астрология — полная ерунда , если ее не изучаешь

Афиша около трансмашевского дворца культуры гласила: лекции по астрологии читает доктор химических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, проректор Московской академии астрологии Феликс Казимирович Величко.

Как истинный дилетант (это относится и к химии, и к астрологии) я пришел к 18 часам, дабы заплатить 75 рублей и честно выслушать, записав на диктофон, лекцию мэтра о политической астрологии.

Добродушная вахтерша сообщила мне, что местные начинающие астрологи слушают профессора аж с 11 часов, и позволила зайти в зал бесплатно.

Астрология. СС0

Я зашел и увидел человека, который (видимо, в порядке очередности) после окончания российских телевизионных «Вестей» предупреждает, советует и предсказывает гражданам РФ их судьбу на ближайшие сутки.

Сопровождающие профессора лица дали понять, что он уже четвертый день подряд трудится по 12−14 часов. Но после переговоров с самим Феликсом Казимировичем выяснилось, что труд журналистов он ценит и интервью дает с удовольствием.

— Феликс Казимирович. Скажите , если это не секрет , за что вам была присуждена Государственная премия СССР?

— Эта работа называлась так: «Применение цепных реакций в науке и народном хозяйстве». (Примечание altapress.ru из 2021 года — «Википедия» любезно подсказывает, что в 1986 году Государственная премия СССР была присуждена Феликсу Величко и группе его коллег-химиков за цикл работ «Научные основы и новые прогрессивные методы органического синтеза с применением гомолитических реакций»).

Феликс Величко. ИД «Алтапресс». Леонид Вихрев

— Покривлю душой , если скажу , что мне все понятно…

— А ведь это — наш будущий путь безотходного производства. Ведь цепная реакция — это замкнутый круг производства, где на входе — только сырье, а остальное крутится внутри. И будущее — за подобной технологией. Ведь именно по этому принципу работает наш организм, ибо то, что мы считаем отходами, это, извиняюсь, отличное удобрение. Мы только зря его выкидываем…

— Видимо , это — тема для отдельного и серьезного разговора… Но сейчас мне хочется скорее задать вам тот вопрос , который интересует многих. Профессор , доктор наук , лауреат Государственной премии , химик-органик , имеющий около десятка патентов. И вдруг — такой поворот.

— Давайте поставим вопрос прямо: на чем свихнулся нормальный научный работник?

— Ну-у…

— Ладно, ладно… Так вот: я именно по-научному подошел к астрологии. В любой науке люди интересуются неким парадоксом. И любые ученые изыскания идут именно от парадокса: этого вроде и не может быть, но, тем не менее, это получается.

Феликс Величко и его книга. ИД «Алтапресс». Леонид Вихрев

Точно таким же способом и я «натолкнулся» на астрологию. С самого начала я, как и многие, был уверен, что это — полная ерунда. Но маленький червячок сомнения все-таки заедал: почему такие великие ученые, как Кеплер и Ньютон, тратили время на астрологию?

— И почему?

— Позже в астрологическом фольклоре я натолкнулся на изложение такой беседы. Известный астроном Галлей (не так давно в очередной раз пролетала комета его имени) подошел к Ньютону и спросил: «Как вам не жаль тратить свое драгоценное время на подобную чепуху, как астрология?». А Ньютон ему совершенно серьезно ответил: «Вы не изучали этот вопрос, а я изучал».

Вот тут я и понял, что надо серьезно изучить предмет, прежде чем о нем судить. Ложь это или правда? Заблуждение или наука? Поэтому я добыл солидный французский учебник по астрологии. Как следует его проработал, научился составлять гороскопы…

Астрология. pixabay.com

Но я оставался при своем мнении, что все это — полная ерунда. Учебник меня не убедил. Там, например, было сказано, что Юпитер приносит нам благосостояние, а Венера формирует нашу любовь… Как могут эти небесные тела так влиять на наши сокровенные чувства?! А тут еще выяснилось, что далекий маленький Плутон вызвал аварию на Чернобыльской АЭС.

— Звучит забавно.

— Тогда я взял и попросил своего друга дать мне три даты рождения абсолютно мне неизвестных людей, чтобы я составил их гороскопы и научно доказал, что все это — ерунда. И вот я их составил…

Естественно, я старался выуживать такие факты, вероятность которых не пятьдесят на пятьдесят (мол, этот человек — хороший, а этот — не очень). В одном гороскопе я выудил, что у этого человека была травма в 18-летнем возрасте и веснушки на лице. В другом я заметил чрезмерную щепетильность или мнительность. Причем такую, что я даже представил себе картину: человек идет в туалет на вокзале и, боясь заразиться, открывает дверь ногой.

Астрология. unsplash.com

А в женском гороскопе мне вдруг представились… соблазнительные круглые женские коленки. И симпатичная родинка на одной из них. С левой стороны.

Вот все это я записал и отдал. И каково было мое удивление, когда все совпало! Родинки я, правда, не видел, но свидетели утверждают, что она там есть.

Остальное же я проверил. Один молодой человек получил травму на физкультуре (смещение позвоночных дисков). И он был веснушчатый! Второй прямо заявил, что это — непонятная утечка информации, потому что эту свою слабость он держит в страшной тайне.

Так отчего же «работает» гороскоп, если тезис о том, что планеты влияют на нашу судьбу — это полная ерунда. И я, кстати, до сих пор стою на этой позиции. Потребовалось несколько лет копания в астрологии, чтобы докопаться до сути. И тогда я понял, что все это — просто-напросто система моделирования, широко распространенная в технике.

Прогнозы. Астрология. pixabay.com

Например, если два явления описываются одной и той же формулой, то по одному явлению можно смоделировать другое. Законы электрического тока и законы течения воды описываются одними и теми же формулами. Следовательно, мы можем построить электрическую модель ГЭС из сопротивлений там, диодов и конденсаторов.

Как вы понимаете, она абсолютно не будет похожа на настоящую гидростанцию. А будет выдавать все эти кривые на своем электрическом языке, который потом можно перевести на гидротехнический…

Так почему же тогда не может быть астрологического моделирования?! Мы берем периодическую функцию движения планеты и сравниваем ее с периодической функцией нашей жизни.

— И что же это за функция?

— Я не могу назвать ни одного явления, которое не было бы периодическим. Все в нашей жизни волнообразно повторяется. Можно возразить: а процесс старения, прямая которого уходит вниз, прямо, так сказать, в землю?

Астрология. unsplash.com

Но, оказывается, и тут есть «волна». Только мы в подавляющем большинстве не доживаем до подъема из-за безобразного отношения к своему телу. А происходит это в промежутке от 80 до 87 лет.

Тот, кто дожил до таких лет в относительно приличном состоянии, ощущает какой-то новый подъем. Вспомните газетные, так называемые курьезы. То какая-то старушка прыгает с парашютом, то сдает экзамены в консерваторию, то у старика режутся молочные зубы…

Я консультировался с медиками, и они сказали, что в этом возрасте железы в организме некоторых людей вдруг начинают обрастать новым слоем клеток и как бы увеличиваются в объеме. Врачи это называют старческой гипертрофией, а мы, астрологи, волной омоложения. И такой человек имеет впереди еще много лет очень интересной жизни. Между прочим, все долгожители очень хорошо преодолели именно 80-летний рубеж.

Итак, все в мире ритмично, а мы эти ритмы сравниваем с ритмами движения планет. Вот и вся мудрость…

Парад планет. Космос СС0

— Ну , а насколько , допустим , политика подвержена этим ритмам?

— Мы действительно можем предвидеть ход политических событий исходя из того, что это тоже волнообразные процессы.

Вот лишь одна из таких «волн». Когда в 1881 году народовольцы бросили бомбу в Александра II, они попали в очень больную точку истории. И пошла мощная волна с периодом примерно в 12 лет. 1893 год — начало активной политической деятельности Ленина, 1905 год — первая «репетиция» коммунистической партии. 1917 — она победила. 1929 — она сделала годом «великого перелома», уничтожив наше крестьянство, 1941 — война, 1953 — смерть Сталина, 1965 — попытки экономических реформ, 1977 — очередная Конституция и «расцвет застоя». Да и 1989 войдет в историю, как год, в котором начался распад СССР.

— Конкретный вопрос: чего нам ждать в очередной 12-летний пик , в 2001 году?

— Нужно ждать подъема. По нашим расчетам, получается, что в 1998 году мы выйдем на уровень застойного периода. 2004−2007 годы — это период расцвета нашей страны. Дальше я пока не смотрел.

Барнаул в 90-е годы XX века. Бизит Бориса Ельцина в Алтайский край в мае 1992 года. Михаил Хаустов

А вот ближайший год — это время, когда мы достигнем «дна» в своем падении. Потом оттолкнемся от него и медленно будем подниматься вверх. Но нельзя забывать о кессонной болезни… Я с огромным волнением жду конца 1993 — начала 1994 годов.

Астрологические картинки показывают даже абсолютно несведущему человеку, что там что-то не так. Все планеты начинают скапливаться в своеобразный тугой «кулак». И наша задача выяснить, что же это за «кулак»? Против кого он будет направлен? Военный ли это переворот? Или, наоборот, крутой поворот к лучшему? Пока это неизвестно, но в марте будущего года мы ожидаем подсказки.

Ясно одно: та демократия, которая имеет место сейчас, доживает последний год. Она переменится.

Расстрел Белого дома в Москве. Осень 1993 года Открытые источники.

— Феликс Казимирович , у медиков существует такое понятие , как врачебная тайна. А у астрологов есть что-то подобное?

— Конечно, есть.

— Тем не менее , могли бы вы сказать , обращались ли к вам за советом и прогнозом наши видные политики и общественные деятели?

— Я вам точно скажу: никто не обращался. И уточню: мы сами тоже не лезем. История показывает, что в государствах тоталитарного типа (а мы еще не избавились полностью от этого наследства) судьба астролога, который лезет в политику, всегда печальна. А я, например, хочу умереть естественной смертью.

Старость. Пенсия. Пожилой человек. Открытые источники в Интернете

— Значит , ваша Академия астрологии существует вне политики…

— … и именно потому, что мы слишком много ждем от нее. Астрологический бум породил и большую мутную волну. Сейчас все кому не лень и кто хочет быстро заработать большие деньги, идут в астрологические пророки, вносят смуту в сердца людей, предсказывая, как правило, ужасы, беды и вселенские катастрофы.

А наша главная задача — гармонизировать жизнь людей. Мы начинаем эту гармонизацию с отдельного человека, потом поднимаемся до уровня семьи. А затем — и всего общества.

И я верю, что наши ученики, вооруженные не только специальными знаниями, но и этикой, будут следовать основному правилу и врачей, и астрологов: «Не навреди!».

Феликс Величко. ИД «Алтапресс». Леонид Вихрев