Важная бумага-1991. Как барнаульцы шли на смерть ради водки

В очередном выпуске исторической рубрики «Важная бумага» — подборка новостей из самого начала лихих 90-х. Все события имели место в реальной жизни и показывают, чем жила страна, уже не ставшая СССР и еще не ставшая Россией. Также мы публикуем два рекламных объявления из газеты «Свободный курс» 1991 года. Чтобы показать, чем приходилось заниматься оборонным предприятиям и научным институтам.

От ведущего рубрики «Важная бумага»

В подшивке газеты «Свободный курс» за 1991 год я нашел одну любопытную новость и пришел к очень умному выводу: а жизнь-то кое в чем за каких-то десять тысяч дней повернулась на 180 градусов!

Например, 30 лет назад для того, чтобы выпить настоящей водки, некоторые люди фиктивно «умирали». А теперь — наоборот: от фиктивной водки некоторые умирают по-настоящему.

В этой небольшой подборке новостей, которые были напечатаны в последние месяцы существования СССР, можно прочитать о том, что сейчас кажется неправдоподобным, смешным, фантасмагорическим, не поддающимся никакой современной логике.

Леонид Вихрев , директор школы практической журналистики ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Но это было, и подтверждением тому служат старые страницы «Свободного курса», сохранившие дух той эпохи уже не только для вас, дорогие читатели, но и для историков.

Храните гульдены в чулке

Иностранцы все чаще стали появляться на Алтае. Единственная в крае гостиница «Барнаул», лишь в какой-то мере приспособленная для проживания иностранцев, стала, к сожалению, криминогенным объектом.

На днях у гражданки Голландии Х. в ресторане «Барнаул» была похищена сумочка. Ущерб от кражи, по мнению потерпевшей, составил тысячу гульденов.

Это происшествие можно целиком отнести (по нашим меркам) на счет растяпства хозяйки сумочки, так как женщина уходила от столика и, естественно, не знала, что у нас в Барнауле к оставленным вещам могут, грубо говоря, «приделать ноги».

А вот Г. — житель ФРГ — даже из своего номера не выходил: наоборот, к нему на огонек заглянули трое неизвестных мужчин и представились сотрудниками так называемых «компетентных органов». В результате посещения самозваные «чекисты» завладели 400 марками, блоком сигарет и ушли.

В настоящее время уголовный розыск и краевое управление КГБ принимают меры по розыску и задержанию визитеров.

Жвачка. открытые источники ( CC0)

У соседей появилась «жвачка» от атомщиков

В казахстанском городе Кара-Балта, где базируется комбинат «Южполиметалл», занятый добычей урановой руды, в порядке конверсии намечают выпуск жевательной резинки.

Как сообщают местные СМИ, заводы комбината порадуют нас — помимо высококачественных радиоактивных элементов — и многой другой гражданской продукцией.

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Гадания , целительство. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Невеста на экспорт

В село Камышенка Петропавловского района пришло письмо из Болгарии. Его автор Борислав Иванов, не указав возраст, сообщил о себе: рост — 178 см., вес — 71 кг.

А далее он написал:

«Для нас советские люди как родные братья. У нас в Болгарии уже есть много советских девушек, которые вышли здесь за болгара и остались навсегда. Они добрые по характеру. А хозяйки! Поэтому мой интерес большой. Решил поискать такую. Хотел бы взять обыкновенную 18−19-летнюю крестьянку. Ищу невесту. Не просто девушку из провинции, а обыкновенную крестьянку».

Никто из девушек Камышенки не пожелал ехать к жениху в Болгарию, петропавловские селянки предпочли местных парней.

Рассказал об этом предложении из Болгарии петропавловская районная газета «Ударник».

Свадьба. unsplash.com

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Доярка в гимнастерке

На фермах Косихинского района Алтайского края появились десантники. Правда, без воинских знаков различия. Может, из-за сверхсекретности операции?

Все объяснилось просто. Из продажи исчезла спецодежда. Вот и закупили руководители хозяйств 400 комплектов солдатского обмундирования. Так что слухи о высадке спецназа в Косихе оказались сильно преувеличенными.

Хотя, если завтра из продажи исчезнут тракторы, то обмундированные крестьяне, глядишь, и танки освоят…

Танк. mil.ru

Когда водка уже была выпита

Что только не придумает народ в условиях дефицита, чтобы разжиться необходимым товаром. И каждому, представьте, нужен разный товар: кому машина, кому помидоры, а кому и водка.

Как известно, люди у нас привыкли выкручиваться из самых трудных ситуаций, не теряя при этом чувства юмора. Этого самого юмора (только очень уж черного!) оказалась не занимать гражданке С. из Барнаула, которой захотелось прикупить побольше дефицитной водочки.

Гражданка была средних лет, высшего образования не имела, а работала в очень специфическом учреждении — в морге.

Зная, что по справке о смерти можно приобрести в магазине ящик водки для поминального обеда, она взяла да и выправила такой документик с круглой печатью на… саму себя.

Нет водки. Олег Богданов

Жидкий дефицит был куплен и постепенно использован по назначению. И все было бы хорошо, да вот случилось великому комбинатору в юбке приболеть.

Как и полагается, она направилась в поликлинику. В регистратуре долго искали ее больничную карточку — все безуспешно. От безысходности решили на всякий случай заглянуть в реестр усопших. И, как вы понимаете, нашли…

Скандал бушевал недолго. Дело передали в компетентные органы. Жаль женщину. Но как все было сделано! Какова идея!