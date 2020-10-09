Важная бумага. 1991−1993. Как вместо денег и товаров барнаульцы получили пьянящий дух свободы

Переход от плановой экономики к разнузданному, «безбашенному» и совершенно безумному свободному рынку стал для одних барнаульцев тяжелым ударом под дых, а для других — средством накопления первичного капитала. На смену советскому изобилию пришла гайдаровская пустота. В магазинах — шаром покати. Продукты, курево и водку выдавали нормировано по талонам, зарлпату платили чем придется. Но многие были счастливы — жизнь казалась пьянящей от воздуха свободы.

От ведущего рубрики «Важная бумага»

Сегодня мы публикуем небольшую подборку новостей, напечатанных в «Свободном курсе» в разгар эпохи «дикого» (и, может быть, «зачаточно-цивилизованного») свободного рынка. Зарплаты — «натурой», продукты и водка — по талонам, билеты в театр — в нагрузку… Да что тут объяснять: читайте и вспоминайте…

В дальнейшем мы планируем делать такие новостные подборки из 90-х регулярно.

Муниципальную собственность — с молотка

Итак, городские власти Барнаула наконец-то решились на приватизацию муниципальной собственности. Правда, с молотка на аукционе, который распоряжением председателя горсовета В.Дешевых. наречен экспериментальным, будут проданы лишь несколько квартир (предположительно, по Павловскому тракту и ул. Шумакова).

Советский вытрезвитель. 1991 год. 22−91.ru

Две строительные площадки (одна из них в квартале 1090 — под обязательную застройку гостиницы на 100 мест и ресторана), нежилое помещение в начале пр-та Красноармейского и кафе «Уралочка».

(Декабрь 1991 года)

В рынок — с живым гусем

Предприятия и организации осваивают новые механизмы вхождения в рынок и защиты наемных рабочих от него.

Народное образование подошло к новому году с наилучшими показателями. Дабы не разбежались куда глаза глядят советские учителя, им предлагался набор из трех джемперов китайского производства по цене 300 рублей за штуку. Результат — эти джемпера по 2,5 тыс. теперь можно запросто купить на барахолке.

На Старом базаре вели мелкий бизнес около 1,5 тыс. человек. Михаил Хаустов

Завод мехпрессов защитил от рынка своих работников… гусями. Живыми. По 50 рублей за штуку. У некоторых защищенных гуси жили дома довольно долго. Так как сердобольные хозяева никак не могли заставить себя убить беззащитных пернатых.

На кондитерской фабрике «Алтай» завершают производство подарочных наборов для детей Анна Зайкова

Барнаульская кондитерская фабрика одной из первых нашла выход из положения нехватки денег. Своим рабочим часть зарплаты администрация постановила выдать конфетами. Результат — на барахолке можно запросто купить коробочку шоколадных конфет производства кондитерской фабрики за 180−220 рублей.

(Январь 1992 года)

Мои мысли — мои скакуны

Закончившиеся на днях гастроли популярного эстрадного исполнителя из Москвы Олега Газманова вызвали в Барнауле немалый интерес. Билеты в кассах спортивно-зрелищного комплекса брались если не сбою, то уж расхватывались в мгновение ока — это точно. И это при цене 6, 5 и 4 рубля. Как говорится, рынок есть рынок, и если хочешь получить удовольствие — плати.

Олег Газманов , 1991 год открытые источники

Как неожиданно выяснилось. Немалый куш положили в карман сообразительные ребята из ассоциации «Спутник», скупившие более 2500 билетов и перепродававшие их «за дополнительные услуги» (к примеру, «доставка на автобусе», «организация питания» и т.п.) по цене 9−15 рублей.

Точно такое же количество билетов скупила и администрация краевого театра драмы. Нет, не для перепродажи: Олег Газманов пошел в нагрузку к билетам на спектакли театра и, таким образом, был приобщен к высокому искусству драмы.

Вот уж действительно, какие только «шальные» мысли не посещают «деловых» людей в период полуперехода к рынку.

(Февраль 1992 года)

«Свободный курс» для барнаульцев — за 40 копеек , для москвичей — за 1,5 рубля

Вернувшийся из столицы коллега предъявил «Свободному курсу» счет за купленный почти за четыре номинала очередной номер нашей газеты.

Именно за полтора рубля предлагал независимую газету с Алтая бойкий лотошник на станции метро «Новокузнецкая». В его «загашнике» имелось еще два десятка экземпляров «Свободного курса».

Леня Голубков -ь персонаж рекламной кампании пирамиды МММ в 1992—1994 годах. Источник: pikabu.ru

Как явствует факт, не перевелись еще на Руси предприимчивые люди, которые, в отличие от «Союзпечати», оперативно реагируют на конъюнктуру рынка.

(Март 1992 года)

Чай в апреле будет горьким

Талоны на продтовары на апрель не отменяются.

Киоск. Открытые источники в интернете.

Нормы отпуска остаются на уровне первого квартала, кроме табачных изделий — норма снижена до четырех пачек вместо пяти.

Отпуск табачных изделий и водки в апреле будет производиться по спискам.

В связи с невыделением городу сахара по фондам, продажа его по талонам населению в апреле производиться не будет.

Талоны на сахар за апрель должны быть сохранены, о времени отпуска по этим талонам будет сообщено дополнительно.

У Старого базара сносят киоски. barnaul. fm

Нормы отпуска товаров на апрель 1992 года на одного жителя Барнаула:

масло животное — 300 г

мясопродукты -1,5 кг

колбаса копченая — 0,9 кг

ликероводочные изделия — 1 бутылка

сыр сычужный — 200 г

колбаса вареная — 1,2 кг

сахар , крупа , макаронные изделия — по 500 г

(Март 1992 года)

Почем нынче диагноз для народа?

Скоро обследование в диагностическом центре пациентов, направленных в Барнаул из других краев и областей, будет платным.

Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко. Олег Богданов

Такое решение принято комитетом по здравоохранению администрации края. Как сообщил председатель комитета Николай Герасименко, связано это с тем, что диагностический центр финансируется из бюджета края, и если он будет вести прием пациентов со всей России, то средств на его содержание у края просто не хватит.

Уже сейчас один день работы центра стоит 18,6 млн рублей (старыми деньгами — Прим. altapress), его пропускная способность — 1200 человек в сутки. В то же время одна только популярная ныне компьютерная томография обходится в сумму 400 тыс. рублей.

Диагностический центр. Михаил Хаустов

Поэтому и решено, что все пациенты не из Алтайского края, а также наши земляки, не имеющие направления врача, смогут пройти обследование за плату. Расценки на различные виды обследования пока не утверждены.

(Декабрь 1993 года)