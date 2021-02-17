Важная бумага-1996. Как четверть века назад Барнаулу грозило нашествие армии душевнобольных

Altapress.ru продолжает публикацию материалов газетной эпохи, выходивших в «Свободном курсе» до появления Интернета. В этом выпуске — подборка самых интересных новостей из жизни Алтайского края образца 1996 года.

От ведущего рубрики

Тридцатилетний юбилей издательского дома «Алтапресс», под который и была задумана рубрика «Важная бумага», прошел. Но остались десятки и сотни материалов журналистов «Свободного курса», в которых они рассказывали читателям о самых важных, интересных и необычных новостях этих десятилетий.

Львиная доля этих новостей осталась только в газетных подшивках. Мы посчитали, что это несправедливо и вдохнули в них новую жизнь.

Леонид Вихрев , директор школы практической журналистики ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Далее в «Важной бумаге» в этом году будут выходить яркие юбилейные материалы, которым в 2021 году исполняется 20, 25, 30 лет.

Появилась новая валюта

Поистине историческое событие произошло в Брюсселе. На временном «монетном дворе» Европарламента были отчеканены первые монеты объединенной Европы. Это был лишь пробный выпуск новой монеты, именуемой «евро».

Введение общеевропейской валюты планируется провести в три этапа. В начале 1998 года будут названы страны, получающие право войти в экономический и валютный союз.

Евро. СС0

1 января 1999 года союз вступит в силу, и с этого дня валюты стран-участниц будут обмениваться друг на друга по жестко зафиксированному курсу.

И, наконец, самое позднее, к 1 января 2002 года будут отпечатаны новые денежные знаки, которые и заменят национальные валюты.

Голодают не за себя , а за больных…

24 февраля руководство Алтайского краевого кардиохирургического диспансера объявило бессрочную голодовку. Врачи добиваются не выплаты и повышения зарплаты. Им просто нечем лечить своих пациентов.

Как сообщил главный врач кардиодиспансера Анатолий Старков, решиться на крайние меры их заставила безысходная ситуация с текущим финансированием. Минимальный бюджет диспансера составляет более 1 млрд рублей в месяц (сумма указана в тогдашних неденоминированных рублях — Прим. altapress.ru). Однако за последние два месяца было получено чуть больше половины необходимой суммы.

Анатолий Старков. bioterm.org

Чтобы неопределенно долгий срок поддерживать работу больницы, нужно финансирование хотя бы на уровне 80% от необходимого. У каждого медучреждения всегда существует какой-то минимальный резерв материалов и лекарств.

В настоящее время в диспансере такой резерв практически исчерпан. Нет даже самых необходимых лекарств, операционных материалов, продукты на мелкооптовой базе уже давно берутся в долг.

На сегодняшний день из 310 больных кардиодиспансера двум необходима неотложная операция, еще около 30 больных, лежащих в стационаре в тяжелом состоянии, также ждут операций. Пятеро из них — дети.

Алтайский кардиологический центр. ИД «Алтапресс», Анна Зайкова

Если не будет денег, часть пациентов придется отправлять на лечение в Москву и Томск, что для края обойдется многократно дороже. Может случиться и так, что некоторым помощь уже не понадобится…

В прошлую пятницу трудовой коллектив обсуждал сложившуюся ситуацию, и забастовку было решено не проводить, так как кардиохирургическим больным оказать помощь в крае просто больше негде. По словам Анатолия Старкова, сейчас слишком острая ситуация, чтобы собирать конференцию трудового коллектива, выдвигать требования и ходить по инстанциям.

Если в течение недели не будут выделены деньги, то больные просто начнут умирать. Поэтому врачи будут оказывать помощь нуждающимся до тех пор, пока хватит сил и средств.

Чтобы привлечь внимание к острейшей ситуации в своем диспансере, руководство в лице главврача Анатолия Старкова, начмеда Геннадия Еремеева и руководителя кардиохирургического отделения Евгения Филиппова решило объявить бессрочную голодовку.

Кардиоцентр. Врачи Сергей Башлычев

Краевые власти проинформированы о сложившейся ситуации, медикам пообещали, что к 29 февраля самая неотложная помощь будет оказана. Однако врачи понимают, что одноразовая финансовая инъекция проблемы не решит. В этом случае кардиологи оставляют за собой право на продление голодовки.

Пока жертв среди пациентов кардиоцентра нет…

Послесловие Уже в следующем номере «Свободного курса» появилась информация — 2 марта медики прекратили голодовку. Газета писала: «В ближайшие дни будут разработаны все документы, в которых отразится реальная потребность в оборудовании. Расходных материалах, медикаментах, после чего на все необходимое будут выделены средства» Но на этой же странице номера была опубликована и такая новость…

Душевнобольные на грани кризиса

Под угрозой закрытия оказалась на этой неделе краевая психиатрическая больница. Как сообщил главный врач Геннадий Бондаренко, из-за отсутствия финансирования больных уже просто нечем кормить. По словам главврача, продуктов в больнице осталось на два дня.

Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана. zdravalt.ru

Кроме того, больница задолжала за пищу для пациентов, их охрану и проведенный в прошлом году ремонт 1,5 млрд рублей. Сами врачи не получают заработную плату с декабря…

В обращении, которое врачи психбольницы направили в администрацию края, говорится, что если в ближайшее время ситуация с финансированием не нормализуется, медикам не останется ничего другого, кроме как выпустить своих пациентов на свободу.

Однако Бондаренко заявил, что в действительности эта угроза выполнена, конечно, не будет. В настоящее время в лечебнице содержатся 673 психически больных.

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Целительницей займется прокуратура

Комитет по здравоохранению администрации края передал в прокуратуру документы, касающиеся намечавшегося выступления в Барнауле целительницы бабушки Степаниды.

Как сообщили в комитете, сделано это было потому, что бюро по лицензированию и аккредитации не обнаружило у целительницы соответствующей ее статусу лицензии.

В комитете по здравоохранению заявили, что ничего не знают ни о самой бабушке Степаниде, ни о результатах ее выступлений в городах Сибири.

Пенсионерка. Стильная бабушка. соцсети.

Кстати, это не первый пример противостояния целителей и врачей. Еще в прошлом году, до введения в действие положения о лицензировании целительской деятельности, представители министерства здравоохранения Республики Алтай буквально изгнали из Горно-Алтайска шамана, называвшего себя «шаманом Чукотки».

Тогда медики, правда, больше взывали к здравому смыслу людей, чем к действующему законодательству.

Водка «Калашников»: похмелья не будет

На прошлой неделе федеральные СМИ распространила информацию о том, что Барнаульским ликеро-водочным заводом ведутся переговоры со знаменитым конструктором и создателем лучшего в мире автомата Михаилом Калашниковым насчет использования его фамилии на этикетке нового сорта водки, которую собирается выпускать БЛВЗ.

Михаил Калашников на Алтае. Олег Богданов

Мы связались с представителями БЛВЗ, которые опровергли опубликованную информацию и сообщили, что всерьез руководством завода вопрос о производстве водки «Калашников» не рассматривался.

Заместитель генерального директора ПО «Алтайспиртпром» по производству Евгений Капранов считает, что это — обыкновенная «утка», которую столичные СМИ, не проверив, растиражировали.

Но Капранов и не исключил возможного появления в будущем водки «Калашников», учитывая то, что местные средства массовой информации, заинтересовавшись этим фактом, сделали БЛВЗ неплохую рекламу. Тем более, знаменитый оружейный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников является выходцем с Алтая, где он родился в ноябре 1919 года.

Историческая зона БЛВЗ после покупки. Фактически осталось одно здание слева. Его очистили от белого силикатного кирпича. Дмитрий Лямзин. Андрей Комяков.

В настоящий момент на БЛВЗ ведутся разработки сразу нескольких видов новой продукции, но их предполагаемые названия Евгений Капранов не сообщил.