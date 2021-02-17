Важная бумага-1996. Как четверть века назад Барнаулу грозило нашествие армии душевнобольных

От ведущего рубрики
Тридцатилетний юбилей издательского дома «Алтапресс», под который и была задумана рубрика «Важная бумага», прошел. Но остались десятки и сотни материалов журналистов «Свободного курса», в которых они рассказывали читателям о самых важных, интересных и необычных новостях этих десятилетий.
Львиная доля этих новостей осталась только в газетных подшивках. Мы посчитали, что это несправедливо и вдохнули в них новую жизнь.
Далее в «Важной бумаге» в этом году будут выходить яркие юбилейные материалы, которым в 2021 году исполняется 20, 25, 30 лет.
Появилась новая валюта
Поистине историческое событие произошло в Брюсселе. На временном «монетном дворе» Европарламента были отчеканены первые монеты объединенной Европы. Это был лишь пробный выпуск новой монеты, именуемой «евро».
Введение общеевропейской валюты планируется провести в три этапа. В начале 1998 года будут названы страны, получающие право войти в экономический и валютный союз.
1 января 1999 года союз вступит в силу, и с этого дня валюты стран-участниц будут обмениваться друг на друга по жестко зафиксированному курсу.
И, наконец, самое позднее, к 1 января 2002 года будут отпечатаны новые денежные знаки, которые и заменят национальные валюты.
Голодают не за себя, а за больных…
24 февраля руководство Алтайского краевого кардиохирургического диспансера объявило бессрочную голодовку. Врачи добиваются не выплаты и повышения зарплаты. Им просто нечем лечить своих пациентов.
Как сообщил главный врач кардиодиспансера Анатолий Старков, решиться на крайние меры их заставила безысходная ситуация с текущим финансированием. Минимальный бюджет диспансера составляет более 1 млрд рублей в месяц (сумма указана в тогдашних неденоминированных рублях — Прим. altapress.ru). Однако за последние два месяца было получено чуть больше половины необходимой суммы.
Чтобы неопределенно долгий срок поддерживать работу больницы, нужно финансирование хотя бы на уровне 80% от необходимого. У каждого медучреждения всегда существует какой-то минимальный резерв материалов и лекарств.
В настоящее время в диспансере такой резерв практически исчерпан. Нет даже самых необходимых лекарств, операционных материалов, продукты на мелкооптовой базе уже давно берутся в долг.
На сегодняшний день из 310 больных кардиодиспансера двум необходима неотложная операция, еще около 30 больных, лежащих в стационаре в тяжелом состоянии, также ждут операций. Пятеро из них — дети.
Если не будет денег, часть пациентов придется отправлять на лечение в Москву и Томск, что для края обойдется многократно дороже. Может случиться и так, что некоторым помощь уже не понадобится…
В прошлую пятницу трудовой коллектив обсуждал сложившуюся ситуацию, и забастовку было решено не проводить, так как кардиохирургическим больным оказать помощь в крае просто больше негде. По словам Анатолия Старкова, сейчас слишком острая ситуация, чтобы собирать конференцию трудового коллектива, выдвигать требования и ходить по инстанциям.
Если в течение недели не будут выделены деньги, то больные просто начнут умирать. Поэтому врачи будут оказывать помощь нуждающимся до тех пор, пока хватит сил и средств.
Чтобы привлечь внимание к острейшей ситуации в своем диспансере, руководство в лице главврача Анатолия Старкова, начмеда Геннадия Еремеева и руководителя кардиохирургического отделения Евгения Филиппова решило объявить бессрочную голодовку.
Краевые власти проинформированы о сложившейся ситуации, медикам пообещали, что к 29 февраля самая неотложная помощь будет оказана. Однако врачи понимают, что одноразовая финансовая инъекция проблемы не решит. В этом случае кардиологи оставляют за собой право на продление голодовки.
Пока жертв среди пациентов кардиоцентра нет…
Послесловие
Уже в следующем номере «Свободного курса» появилась информация — 2 марта медики прекратили голодовку.
Газета писала: «В ближайшие дни будут разработаны все документы, в которых отразится реальная потребность в оборудовании. Расходных материалах, медикаментах, после чего на все необходимое будут выделены средства»
Но на этой же странице номера была опубликована и такая новость…
Душевнобольные на грани кризиса
Под угрозой закрытия оказалась на этой неделе краевая психиатрическая больница. Как сообщил главный врач Геннадий Бондаренко, из-за отсутствия финансирования больных уже просто нечем кормить. По словам главврача, продуктов в больнице осталось на два дня.
Кроме того, больница задолжала за пищу для пациентов, их охрану и проведенный в прошлом году ремонт 1,5 млрд рублей. Сами врачи не получают заработную плату с декабря…
В обращении, которое врачи психбольницы направили в администрацию края, говорится, что если в ближайшее время ситуация с финансированием не нормализуется, медикам не останется ничего другого, кроме как выпустить своих пациентов на свободу.
Однако Бондаренко заявил, что в действительности эта угроза выполнена, конечно, не будет. В настоящее время в лечебнице содержатся 673 психически больных.
Целительницей займется прокуратура
Комитет по здравоохранению администрации края передал в прокуратуру документы, касающиеся намечавшегося выступления в Барнауле целительницы бабушки Степаниды.
Как сообщили в комитете, сделано это было потому, что бюро по лицензированию и аккредитации не обнаружило у целительницы соответствующей ее статусу лицензии.
В комитете по здравоохранению заявили, что ничего не знают ни о самой бабушке Степаниде, ни о результатах ее выступлений в городах Сибири.
Кстати, это не первый пример противостояния целителей и врачей. Еще в прошлом году, до введения в действие положения о лицензировании целительской деятельности, представители министерства здравоохранения Республики Алтай буквально изгнали из Горно-Алтайска шамана, называвшего себя «шаманом Чукотки».
Тогда медики, правда, больше взывали к здравому смыслу людей, чем к действующему законодательству.
Водка «Калашников»: похмелья не будет
На прошлой неделе федеральные СМИ распространила информацию о том, что Барнаульским ликеро-водочным заводом ведутся переговоры со знаменитым конструктором и создателем лучшего в мире автомата Михаилом Калашниковым насчет использования его фамилии на этикетке нового сорта водки, которую собирается выпускать БЛВЗ.
Мы связались с представителями БЛВЗ, которые опровергли опубликованную информацию и сообщили, что всерьез руководством завода вопрос о производстве водки «Калашников» не рассматривался.
Заместитель генерального директора ПО «Алтайспиртпром» по производству Евгений Капранов считает, что это — обыкновенная «утка», которую столичные СМИ, не проверив, растиражировали.
Но Капранов и не исключил возможного появления в будущем водки «Калашников», учитывая то, что местные средства массовой информации, заинтересовавшись этим фактом, сделали БЛВЗ неплохую рекламу. Тем более, знаменитый оружейный конструктор Михаил Тимофеевич Калашников является выходцем с Алтая, где он родился в ноябре 1919 года.
В настоящий момент на БЛВЗ ведутся разработки сразу нескольких видов новой продукции, но их предполагаемые названия Евгений Капранов не сообщил.
Послесловие
Кстати, стремление увековечить на водочной этикетке своих знаменитых земляков уже привело к некоторому конфузу. Так, на этикетке барнаульской водки «Платоновъ» был изображен человек в купеческой шубе. Но согласно обычаям того времени, статскому советнику и дворянину К.П. Платонову никогда не пришло бы в голову облачиться в такую одежду — это было ниже его статуса и достоинства.
Даже если предположить, что на этикетке изображен его сын Иван Константинович, унаследовавший винокуренное дело отца и исключенный в свое время из Санкт-Петербургского университета за симпатии к движению народников, то и он никогда не надел бы купеческой шубы, так как тоже являлся дворянином.
Такой шаг опозорил бы г-на Платонова в глазах людей его круга, и это еще мягко сказано!