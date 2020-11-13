«Важная бумага-2000». Как в Алтайском крае уничтожали логово «Сатаны»

Ровно 20 лет назад журналисты «Свободного курса» Сергей Зюзин и Олег Богданов стали свидетелями уникального события: первого подрыва шахты, в которой прежде стояла на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20, прозванная американцами «Сатаной». Об этом историческом взрыве сегодняшний материал в рубрике «Важная бумага».

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20.

От ведущего рубрики

Спор между «ястребами» и «голубями» по поводу целесообразности таких радикальных мер никогда не утихал и не утихает до сих пор. И тогда, в начале 2000-х, были и восторги политиков, уверенных, что мир наконец-то стал более безопасным, и слезы, казалось бы, непрошибаемых военных, которые считали, что страна, которой они присягали на верность, стала менее защищенной…

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

История показывает, что гонка вооружений — процесс нескончаемый. На смену «Сатане» пришел «Сармат». А еще через 20 лет будет какой-нибудь «Дамоклов меч». А тогда, в самом конце второго тысячелетия, наши журналисты оказались чуть ли не единственными представителями СМИ, которых пустили в запретную зону.

И они выдали отличный репортаж под заголовком «Взрыв ракетной шахты. Сделано профессионалами».

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20. ИД «Алтапресс». Олег Богданов

Всего лишь хлопок

2 ноября в 16 часов 10 минут направленным взрывом была уничтожена шахтная пусковая установка (ШПУ) № 2, размещенная в Алейском районе, в шести километрах от поселка Дружба.

Взрыв был произведен в соответствии с Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений, подписанным Россией и США. Операцию по ликвидации ШПУ блестяще провели специалисты фирмы «Роспромтекон».

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20. ИД «Алтапресс». Олег Богданов

После взрыва заряда мощностью в три тонны тротила не дрогнула даже земля под ногами, а многочисленные наблюдатели вместо ожидаемого грохота услышали негромкий хлопок.

Газово-пылевое облако после взрыва поднялось на высоту 400 метров и очень скоро рассеялось. По оценкам специалиста Института водных и экологических проблем, проводивших наблюдение за этим облаком, «фоновые показатели и приземном слое атмосферы практически не изменились».

Упорно нагнетаемые слухи об «экологической катастрофе» не подтвердились.

Подлежит ликвидации

12:00 — 14:00. К обеду развиднелось и заметно похолодало. Журналистская бригада «СК» коротает время и греется чайком у хозяев знаменитой передвижной лаборатории экологического мониторинга атмосферы Института водных и экологических проблем (ИВЭП).

«Игорь Анатольевич, — допытываюсь я у доктора физико-математических наук профессора Суторихина, — через три часа вам заниматься измерениями, облако от взрыва вас накроет. Скажите честно, хоть чуть-чуть страшно?» — «Нисколько! Бояться-то нечего».

Неделей раньше на совещании у заместителя главы администрации края Якова Шойхета собравшихся у него ученых и журналистов успокаивал еще один специалист, профессионализм которого не вызывает сомнений.

Начальник Алтайского округа Госгортехнадзора Виктор Дмитриев сказал тогда как отрезал: «Результаты многочисленных экспертиз показывают: на территории шахтных пусковых установок, подлежащих уничтожению, нет радиоактивного заражения и других загрязнений. Ракетную шахту следует рассматривать как обычный горный объект, подлежащий ликвидации. Ничего особенного там нет».

О том, что не случится ничего страшного, не раз заявляли представители фирмы «Роспромтекон», подрывники которой, образно говоря, зубы съели на работе с объектами, подобными ракетной шахте… Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Султан взрыва

15:00 — 16:00. Кавалькада военных и гражданских машин выстраивается на проселочной дороге — дальше не пускает оцепление. До шахтной пусковой установки (ШПУ) чуть больше километра.

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20. ИД «Алтапресс». Олег Богданов

В бинокль хорошо видно, как по боевой стартовой площадке ползают два бульдозера, засыпая землей уже заминированную на глубине восьми метров шахту.

Погода портится — вокруг начинает валить такой густой снег, что 90-тонная крыша ШПУ и домик караульного помещения исчезают в белой круговерти.

Но к 15.50 за свинцовыми тучами проглядывает багровое солнце. Народ высыпает на обочину. Кто-то с нервным смешком спрашивает, не свалит ли его ударная волна, кто-то советует открыть рот — чтобы барабанные перепонки не лопнули.

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20. ИД «Алтапресс». Олег Богданов

В 16:09 в небе расцветает гроздь зеленых ракет. Через минуту раздается приглушенный хлопок, и над ракетной «точкой», блеснув снизу алым всполохом, вырастает султан взрыва.

Похож он на серо-сизого кудрявого пуделя. Через десять секунд газово-пылевое облако достигает своей максимальной высоты — 400 метров, и ветер начинает его сдувать на северо-восток — туда, где расставили приборы специалисты ИВЭПа. Когда шлейф дыма над ШПУ рассеивается, зрители видят новый пейзаж после взрыва: крыши нет, зато появилось нечто огромное, черное, с рваной кромкой. Все страхи оказались напрасными.

На глаза стоящего рядом подполковника наворачиваются слезы. Для ракетчиков этот взрыв — тяжелое расставание с дорогим сердцу оружием.

Смотри вниз

На часах 16:40. Военные снимают оцепление. Первой к месту подрыва прилетает «девятка» журналистов «Свободного курса».

Зрелище потрясающее! Огромная воронка конической формы: восемь метров в глубину, диаметр у поверхности земли — 30−35 метров.

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20. ИД «Алтапресс». Олег Богданов

Рядом выброшенная из недр 350-тонная деталь шахтной конструкции — барабан с барбетом. Как будто невидимый Гулливер взял эту махину и аккуратно поставил ее на край…

Сорванная взрывом железобетонная крыша ШПУ лежит поблизости. Пахнет характерным тротиловым дымком.

Вокруг разбросаны обрывки экранированного кабеля и куски пенопласта, обеспечивавшего нужный температурно-влажностный режим внутри шахты.

Специалисты ходят с дозиметрами — все чисто, нигде ничего не шкалит. Усталые подрывники курят на краю воронки и с профессиональной гордостью показывают на окна стоящего в 50 метрах от эпицентра взрыва караульного помещения: «Обратите внимание — стекла целы».

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20. ИД «Алтапресс». Олег Богданов

Фантастика! В пустом пулеметном гнезде мой друг и коллега Сергей Бузиновский находит распечатку «Рациона питания для мелких команд (на два человека на трое суток)»: «Хлебцы армейские — 900 г, консервы мясорастительные — 1500 г, поливитамины — 120 г…» В списке из 17 наименований есть даже омлет сухой по требованию заказчика.

Теперь это уже история. Многие прихватывают на память мелкие фрагменты того, что раньше было надежным укрытием РС-20 — самой тяжелой в мире межконтинентальной баллистической ракеты, нареченной американцами «Сатаной».

Взрыв ракетной шахты в Алейске 2 ноября 2000 года. Здесь находилась на боевом дежурстве самая тяжелая в мире баллистическая ракета РС-20. ИД «Алтапресс». Олег Богданов

В 17 часов в числе последних мы уезжаем в Алейск, навстречу движется автобус с представителями комитетов конгресса США. Среди них есть симпатичные девицы с интересом разглядывающие наших военных. Работники «Роспромтекона» воронку засыплют не раньше чем через 90 дней — таковы условия Договора ОСВ-2.

На 8 ноября была запланирована ликвидация очередной ШПУ.

Сергей Зюзин, Олег Богданов