Важная бумага-1992. Лотерейная лихорадка или как барнаульцы хотели получить много-много рублей

Это сейчас мы более-менее правильно понимаем ругательный смысл словосочетания «финансовая пирамида». А в конце 80-х и в начале 90-х годов прошлого века миллионы (если не десятки миллионов!) россиян по призыву телерекламного «алкаша-удачника» Лени Голубкова азартно несли свои сбережения в разные «МММ», «хопры» и «алисы» в надежде сорвать большой куш. А получали большой шиш…

В краевом центре тогда тоже действовала организация, построенная по «пирамидальному» принципу. И редакция «Свободного курса» даже прибегла к услугам ученого-математика, который с сухими цифрами в руках объяснил нашим читателям, насколько мизерными являются их шансы разбогатеть таким способом. Так родился материал, который мы предлагаем вашему вниманию.

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

Хотеть — не вредно!

Кто-то называет это эпидемией. Кто-то — всеобщим помешательством. Те, кого просто-напросто допекло, выражаются с почти боцманской прямотой: игра для дураков. Но ведь играют, играют же!

Десятки тысяч барнаульцев в последний месяц заняты тем, что обзванивают родных и близких, хватают за рукава и руки незнакомых и просят, уговаривают, умоляют: «Купите, а? Ну покупайте же, не пожалеете!».

Буквально на глазах рождается новый жанр городского фольклора, где главными героями становятся какие-то дядьки, то бишь мужья чьих-то теток, ополоумевшие от свалившегося материального счастья студенты и домохозяйки, которые получили две, три., пять, шестнадцать…, сорок три тысячи!

Двадцати-, сорока-, семидесяти-, трехсотрублевые анкеты (акции, бланки, карточки…) мелькают то там, то сям, то там и сям. С перегрузкой работают почтовые отделения. На Главпочтамте я видел подоконники, заваленные кипами бланков почтовых переводов. Чаще отправляют, реже получают. Но это неважно! Пенсионеры маются в очередях, проклиная и игроков, и тех, кто все это придумал. Да брось ты, дедушка, лучше купи акцию!

Барнаул в 90-е годы XX века. Реклама финансовой пирамиды. Михаил Хаустов

Коллеги-журналисты ахнули, схватившись за перья, и бросились к пишущим машинкам. Лично я уже чувствую себя начинающим плагиатором: столько уже написано об этих играх, что вольно или невольно приходится повторяться. Но, как любит не очень изящно, но по сути верно говорит один мой товарищ: «Поздно, батенька, „Боржоми“ пить: почки-то уже отпали!».

Ясно как божий день: этот бум искусственно уже не остановить. Любая газетная публикация на эту тему принесет такой же эффект, как и скучные заметки о вреде курения и алкоголя: сильно курящие и часто пьющие махнут рукой, «умеренные» неопределенно хмыкнут, а неупотребляющие вообще ничего не заметят.

На этом позвольте откланяться. Хотя. Чертовски хочется разобраться во всех хитросплетениях, которые подарены нам организаторами этих игр. Разобраться по мере возможности, естественно.

Итак, один из аргументов «за»: подобные игры — это видоизмененные лотереи, развивающие в нас необходимую в условиях рынка предприимчивость. Насчет того, что это — лотерея, где выигрывают деньги далеко не все, думается, сомнений быть не может. Деньги сами по себе ниоткуда не возникают, и следовательно, обеспечить тысячные выигрыши каждому участнику невозможно. О предприимчивости же речь можно вести лишь с огромной натяжкой. Потому что предприимчивостью во всем цивилизованном рыночном мире принято умение получать свою выгоду, одновременно принося кому-то пользу.

Лотерея. CCO.

У меня есть что-то такое, чего нет у вас, но что вам нужно позарез. Вы с радостью готовы приобрести это у меня за энную сумму. Если сумма меня устраивает, то мы заключаем сделку и расстаемся довольные друг другом.

Во всех же коммерческих лотереях в конце концов возникает такой нюанс: человек, не попавший в число первых участников игры, оказывается в таких условиях, когда «рынок» сбыта анкет уже перенасыщен, спрос на них резко упал, вокруг масса конкурентов, которые вынуждены всеми правдами и неправдами сбывать анкеты тем, у кого шансы на выигрыш еще меньше. Какая уж тут польза ближнему?! И если это предприимчивость, то магазин «Одежда по сниженным ценам» — это законодатель моды.

Сергей Шокоров, заместитель генерального директора Алтайского отделения «Интернационалист» социально-благотворительного концерна «Патриот» — человек, который координирует распространение 25-рублевых анкет «Амстердам-клуба», сказал вот что:

К 26 июня реализовано около 30 тысяч анкет. Да, рынок насыщен, появились и другие игры, но люди-то все-таки приходят и играют. Никто их не заставляет.

Россию накрыла очередная волна финансовых пирамид СС0

Ключевая мысль: нет принуждения — нет криминала. Сам выложил денежки, сам продаешь анкеты, а не продал — никто, кроме тебя самого, не виноват. Претензии не принимаются. Психологическая игра рассчитана очень точно.

Другой аспект — благотворительность. Действительно, целью некоторых игр объявляется желание помочь пострадавшим от аварии Чернобольской АЭС (рижский 300 рублевый вариант) или многодетным семьям, инвалидам-«афганцам» и близким тех, кто погиб на этой войне («Амстердам-клуб»). Тот же Сергей Шокоров рассказывает:

Давно ясно. Что государство не в состоянии обеспечить всех нуждающихся. А мы с помощью нашей игры собираемся помочь этим людям. Мы не делаем из благотворительности коммерческой тайны: уже сейчас на особый счет поступило примерно 100 тысяч рублей, которые будут израсходованы на нужды «афганцев», 30 процентов прибыли идет на заработную плату тем же 80 помощникам, которые заняты учетом, распространением и т. д. Мы никого не собираемся обманывать, а нам не верят, в газетах ругают. Еще и проверку из краевой налоговой инспекции ждем, прокуратура подключается.

Кошелек. СС0

Очень хочется верить тому, что сказал Сергей. И помочь тем, кто нуждается конечно, нужно. И форма этой помощи вроде бы оригинальна. Игра — она и есть игра. Мы покупаем «Спринт» и надеемся: а вдруг? Но здесь каждый изначально поставлен в равные условия. Твоя судьба — в твоих руках. Плюс чуть-чуть везения. А здесь…

Я задал Сергею самый, пожалуй, «не удобный», но многих волнующий вопрос:

— Поговаривают, что первые участники подобных игр — «свои» люди. Как же распространялись первые анкеты «Амстердам-клуба»?

— Я сам, например, купил анкеты совсем недавно. А в первые анкеты мы вписывали фамилии и адреса тех «афганцев» и семей погибших, кто нуждается в материальной помощи. А вообще-то, это естественно, что человек распространяет анкеты сначала среди тех, кого он знает, кому верит. Потом начинают играть и другие.

Долги. СС0

— Но ведь именно у первых больше всего шансов на крупный выигрыш?

— Это объективно…

Куда уж объективней. Вот и получается, что действительно благие цели (а я почему-то не сомневаюсь, что многие нуждающиеся получат помощь от «Амстердам-клуба») предоставляют объективную возможность для почти автоматического выигрыша «своих» людей. И ладно, если все устроители коммерческих игр поступают так же, как и «Амстердам-клуб». А если нет? И какова вероятность удачи у тех, кто вступает в игру на более поздних этапах?

Эту вероятность помог нам просчитать ученый-математик из Алтайского госуниверситета. Фамилию свою он попросил не указывать. Его можно понять: к чему лишние неприятности? Подчеркну только одно. В качестве исходных данных взяты условия игры «Амстердам-клуба», мало чем отличающиеся от себе подобных, и цифры, названные С. Шокоровым. Слово — математику:

Давайте рассмотрим хотя бы первые 10 «слоев» реальных и потенциальных участников игры. Их можно разделить на три группы и составить таблицу распределения выигрышей по каждому «слою» (см. рисунок).

Легендарная первая полоса газеты «Свободный курс» с материалом о пирамидах. ИД «Алтапресс»

Мы видим, что в группу «счастливчиков» (группа 1) входит 341 человек, суммарный выигрыш которых может составить в идеале 8 739.125 рублей.

Вторая группа (назовем ее группой «серых» игроков) насчитывает уже 87.040 человек. Но их суммарный выигрыш уже в 4 раза меньше — 2 176 000 рублей.

И наконец группа 3 — это уже неудачники. Их — 262.144 человека, а суммарный проигрыш может достичь цифры в 19.660.800 рублей.

Вероятность выигрыша максимальной суммы (отношение числа участников группы I к общему числу игроков) составляет мнее 0,1 процента.

Бесконечно игра продолжаться не может, так как на 15 «слое» количество игроков должно составлять почти 268,5 миллиона человек. То есть играть должна вся страна, от младенцев до глубоких стариков. Организаторы утверждают, что кто-то будет вступать в игру повторно, и таким образом она будет самоподпитываться. Но вряд ли найдется много желающих. Ведь понятно, что вероятность выигрыша быстро снижается, а это мало кого устроит.

Лотерея. СС0

Если учесть, что на момент расчетов распространено около 30 тысяч анкет (т. е. «охвачено» примерно 7,5 тысячи человек), то можно увидеть, что все последующие участники попадут в лучшем случае в группу II. Надеяться на успех они могут лишь в том случае, если в игру включатся 7500×1024=7680000 человек. Это нереально хотя бы потому, что каждый участник по условиям игры должен лично явиться в фирму для покупки анкет. В общем, нужно свезти в Барнаул пол-Сибири…

Что и говорить, заключение более чем жесткое. И для многих оно не станет откровением. Но пока азарт, надежда на то, что свалятся в подставленные кошельки шальные тысячи, берут верх над здравым смыслом. И разжимаются руки, выпуская синицу, и равнодушно провожаю глаза журавля в небе, и жадно ловит взгляд кро-о-хот-ное синее перышко птицы-удачи, уже давным-давно посаженной в чью-то крепкую клетку.