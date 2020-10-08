Важная бумага-1993. Пикантные откровения барнаульской «ночной бабочки»

В 1993 году одним из самых нашумевших материалов в «Свободном курсе» стало интервью с барнаульской ночной бабочкой. Заголовок — «Это будет ее хобби? Взгляд на первую древнейшую профессию изнутри» — говорил сам за себя. Сказка под названием СССР только закончилась, и для рядовых советских женщин, которые в начале 90-х кормили свои семьи как могли, откровения барнаульской проститутки стали шоковой терапией. Хотя «Интердевочка» с Еленой Яковлевой в главной роли вышла на экраны в 1989-м.

От ведущего рубрики «Важная бумага»

Тогда, в начале 1990-х, десятки рекламных объявлений с лаконичным текстом «Досуг с приятными дамами. Круглосуточно» весьма успешно конкурировали со столь же обильной рекламой «потомственных ясновидящих в седьмом поколении».

Жильцы одного из барнаульских домов, где находилась «диспетчерская» такой фирмы, пожаловались в редакцию «СК» на постоянный шум, смех, музыку и бесконечные снования озабоченных клиентов.

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

«СК» написал об этом «разврате», но дальнейшие события приобрели совершенно неожиданный оборот. В редакцию позвонила одна из «сотрудниц» досуговой фирмы, возмутилась «неправдой» в заметке, и после долгих уговоров согласилась прийти в «СК» и рассказать журналисту про свою историю и про то, как проходили трудовые будни в ее «конторе».

Получилось вот такое интервью.

Притон на проспекте всесоюзного старосты

Это было почти три месяца назад. Тогда общественность подняла немалый шум вокруг барнаульской фирмы «Юланд», которая прославилась тем, что поставляла девочек «на час» истомившимся в одиночестве местным богатеям. Изобличающая заметка появилась и в «Свободном курсе»…

…Она позвонила сама:

— Я возмущена заметкой «Притон на проспекте имени Всесоюзного старосты»…

— Вы возмущены тем , чем занималась фирма «Юланд»?

— Наоборот. Я сама работала в «Юланде» и знаю, что все было не так, как написано в вашей газете.

— Тогда , может быть , расскажете об этом подробнее?

— Ни в коем случае!

«Внимание , проститутки». опубликовано на artplaneta.ru

И все-таки она согласилась побеседовать с нами. Правда, при этом поставила жесткое (хотя и вполне понятное) условие: ее не должны «вычислить» родители, друзья и подруги.

— Что можно сказать о заметке «Притон на проспекте имени Всесоюзного старосты»? Я лично возмущена ее необъективностью. Это — общее впечатление. Теперь о частностях.

Тут пишут «…у подъезда стало собираться множество машин…». Не было этого! Насколько я знаю, было две, редко три машины. А вызовов было — великое множество, телефон не замолкал. Поэтому одновременно эти машины у подъезда стоять просто не могли. Далее «…скапливаются очереди мужчин». Какие очереди? Не было никаких очередей! В квартире были только работники «Юланда».

Следующая цитата: «…в сопровождении своеобразной охраны (как правило, двух мужчин) в подъезд проходят молодые женщины…». Да, нас сопровождали водитель и телохранитель. Без охраны работать было просто невозможно, потому что никогда не было известно, что у клиента на уме. А девочка к нему приходит в сопровождении двух «шкафов», которые берут деньги вперед, а через час возвращаются. И если девочка пожалуется на некорректное поведение или грубость со стороны клиента, то не надо рассказывать, что его ожидает…

— А что , бывали такие случаи?

— Насколько мне известно, нет. Потому что клиента сразу же предупреждали по телефону, что девочка будет с охраной, обговаривали определенную сумму. Устраивает — хорошо, не устраивает — до свидания!

Так что никаких «скоплений» быть не могло. В квартире на проспекте Калинина мужчин не обслуживали, там просто принимали заказы.

— Там была просто… диспечерская?

— Да, там была диспетчерская. Иногда, правда, клиенты задавали такие вопросы: «А что делать, если у меня нет ни квартиры, ни подходящего места для встречи?». Таким отвечали примерно следующее: если вы так сексуально озабочены, то позаботьтесь о месте встречи сами. Не принимались заказы и в гостиничные номера.

Кадр из кинофильма «Интердевочка». 1989 год Открытые источники

В заметке написано, что из квартиры «слышны постоянный говор, смех, пьяные крики…». На самом деле мы шныряли туда, как мышки-норушки. У нас же есть голова на плечах, и мы понимали, что если будет шум, то нас вышвырнут и оставят без работы. Пьяные крики? Ничего подобного: пьяными мы не работали.

— Это входило в условия контракта?

— Нет, в контракте это специально не оговаривалось. Потом представьте: клиент заказал девочку, а к нему привозят пьяное нечто… Хотя сказать категорически, что мы вообще не пили, не могу. Клиенты часто предлагали спиртное, но это были чаще всего разнообразные ликеры и прочие напитки, доступные только очень состоятельным людям. Да и напиваться нам резона не было, потому что за хорошую работу можно было получить неплохие премии, что ли.

Насчет грязи в подъезде. Квартира была на третьем этаже. И как минимум один раз в день подъезд «вылизывался» с третьего этажа до самого низа. Сама квартира тоже поддерживалась в идеальном состоянии. Некоторые девушки даже приносили из дома тапочки.

Каждый норовил залезть мне под юбку

— Все это прелестно: вы не шумели , не устраивали притонов , поддерживали чистоту… Но речь-то идет о другом. Чувствовали ли вы , когда впервые позвонили по контактному телефону «Юланда», что идете на какое-то нарушение закона?

— Нет. Ведь эта фирма была официально зарегистрирована, и те люди, которые ее регистрировали, должны были вначале сами разобраться, нарушают они закон или нет.

Кадр из кинофильма «Интердевочка». 1989 год Открытые источники

— И долго вы раздумывали перед тем , как позвонить?

— Недолго. Хотя я себя считаю порядочным человеком. Я не рисуюсь и отдаю себе отчет в том, что говорю. По роду своей прошлой работы я имела дело с разными, в том числе и высокопоставленными мужчинами. И знаете, почти каждый из них норовил залезть мне под юбку. А я постоянно отбивалась от них. И мысли о том, чтобы зарабатывать своим телом, у меня никогда не было. Предложения были: согласись я на них, и полный холодильник, и полный кошелек мне были обеспечены.

— И все-таки вы позвонили в «Юланд»…

— А мне чего терять! В октябре на работе я получила меньше двух тысяч. И если уж до конца, то мне просто не хотелось жить. Можно было бы наглотаться таблеток, да похороны нынче тоже дороги… Продавать и перепродавать из вещей — нечего. Что делать?

Кадр из кинокомедии «Бриллиантовая рука». Русо туристо — облико морале. Открытые источники.

В одной из газет был заголовок: «Когда людям нечего продавать, они начинают продавать себя…». Я все взвесила, все прикинула, а тут подвернулась эта фирма… И сейчас мне очень жаль, что она прикрыта. Я благодарна этим парням, что они меня спасли. На какое-то время. Пусть у меня иногда бывал всего один вызов за вечер, но зато у меня была тысяча рублей. Настоящая, не нарисованная!

Между прочим, те девочки, которые выбрали то же, что и я, не были падшими. Наверное, каждая из них пришла туда в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств.

Без охраны никуда не пойду

— Обстоятельства обстоятельствами , но то , чем вы занимались , называется проституцией… Извините. Но я не могу поверить , что для вас ( если вы себя искренне считаете порядочной женщиной) это был единственный способ поправить свои финансовые дела…

— А зачем изобретать колесо?! Ведь там меня никто не обидел, проституткой никто не называл. Меня встречали и провожали как красивую женщину. Кстати, в этой же заметке пишется, что мы якобы «создаем опасность заражения венерическими заболеваниями». Между прочим, первое условие контракта — это использование клиентом презерватива. И если уж рассуждать сосем цинично, то что такое половой акт? Это всего лишь контакт кожных покровов. Вот и все…

Кадр из кинофильма «Интердевочка». 1989 год Открытые источники

— По телефону вы мне сказали. Что в фирме честно делали свою работу. Что означает для вас слово «честно» именно в данном … контексте?

— Я просто честно работала и неоднократно получала премию от клиентов. У меня есть несколько телефонов, по которым я могу позвонить хоть сегодня. Но я не буду этого делать.

— Почему?

— Просто потому, что я без охраны никуда не пойду. Искать приключений я себе не собираюсь.

И еще о честной работе. Я знаю, что некоторые девочки просто-напросто тянули время. Придет, закурит, заговорит клиента, потом очень долго принимает душ. А уже и час на исходе, и времени остается только на один контакт. Я этим не занималась. Может, это неудобоваримо?

— Вы вправе об этом не говорить.

— Почему же? Ну вот, допустим, клиент, так сказать, не готов. Я могла бы вальяжно развалиться в кресле, курить, есть конфеты. А там время ушло — и до свидания! Оставайтесь со своими проблемами! Но… «держали марку! Вызывали — значит надо работать. И я работала…

Это просто хобби

— Если вдруг «Юланд» будет оправдан или , например , законодательство изменится , то вы вновь…

— Если меня возьмут, я снова буду там работать. Повторю: мне никто там не сделал ничего плохого. Они мне помогли.

Да и что делать? Ну, повысят мне зарплату. И что? У нас была одна девушка, которая пришла заработать деньги на жилье. Ей просто негде было жить. Работало очень много одиноких женщин, которым не на что жить. Я их прекрасно понимаю. Но поверьте: даже после такого рода … приработка у меня сохранилась мораль. Ни одной знакомой девушке я не скажу: иди, дорогая, в «Юланд», там хорошо платят за то, что ты под кого-то ложишься. Я не лицемерю, я честная и гордая. Попробуй пристань ко мне на улице.

Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука». «Не виноватая я — он сам пришел». «ОК».

— А если ваши подруги попадут туда без вашего участия?

— Я это приму как факт. И вообще, никому никаких советов я давать не собираюсь. Это личное дело каждой. Я сама приняла решение, и если что случится, мне некого будет винить.

— Вы готовы стать «профессионалкой»?

— Нет, это будет мое высокооплачиваемое хобби. Бескорыстия-то нет на этом свете! И пусть это будет корысть! Но она будет моей личной, моей конкретной корыстью. Никого я любить не собираюсь. Это — слишком дорогое удовольствие. Никакой философии! Я получила свои 40 процентов, я купила на зиму теплые вещи. И я знаю, что этой зимой мне будет тепло…