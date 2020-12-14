Важная бумага-2001. Обаятельная Тереза Дурова о цирковой династии, слепоте и чудесной операции доктора Мулдашева

В очередном выпуске исторической рубрики «Важная бумага» удивительный автобиографический материал первой советской дрессировщицы из великой цирковой династии Дуровых. Его записал нынешний издатель altapress.ru Максим Герасимюк. Этот текст — как будто глава из цикла «ЖЗЛ».

От автора

Стыдно признаться, но я не знал, что народная артистка РСФСР Тереза Васильевна Дурова скончалась в 2012 году. А это интервью мне посчастливилось сделать еще летом 2001-го, когда ей было 75 лет.

Столько воды утекло, но я до сих пор помню ее голос и блеск в глазах, дуровские шуточки и нахлынувшие слезы. Никогда раньше и никогда после той встречи я не сталкивался с собеседником, столь влюбленным в жизнь и свою профессию.

Не знаю по каким причинам, но именно в эти два часа Тереза Васильевна разоткровенничалась так, что мне оставалось только не мешать, а слушать, слушать и слушать.

Максим Герасимюк. Анна Зайкова

Главное качество журналиста — уметь слушать. Я старался этому полностью соответствовать, и Тереза Васильевна меня, почти двухметрового детину, нежно при этом называла «Деточка».

Уникальный хирург Мулдашев сказал о ней «Человек от Бога». Мне добавить абсолютно нечего…

Цирковая сумасшедшая

Народная артистка России Тереза Васильевна Дурова пережила многое. Три перелома позвоночника, перелом ключицы, одиннадцати ребер, серьезную черепную травму. Однажды разъяренный медведь отгрыз ей на арене коленный сустав. И все-таки она счастлива, потому что всю жизнь посвятила цирку.

Во время своих недавних гастролей в Барнауле Тереза Васильевна встретилась с корреспондентом «СК» и рассказала то, что мало кому рассказывает.

Последний звонок

— А я объясню тебе, почему у меня такое интересное имя! Мой дед, Анатолий Дуров, объездил весь мир. Во время гастролей в Мюнхене он побывал в Театре оперы и балета. За кулисами познакомился с одним артистом. И пригласил его вместе с балеринами на свое представление.

Они приходили в цирк все четыре дня и подружились. Причем мой дед не говорил по-немецки, они не знали русского языка. Но как-то друг друга понимали.

Анатолий Дуров. Открытые источники.

Балерины и на вокзал пришли проводить Дурова. И когда уже поезду надо было трогаться, мой дед посмотрел на одну из них и жестами объяснился в любви. Он просто показал обручальное кольцо и дал понять ей, что-либо сейчас с ним в Россию, либо они никогда больше не увидятся. После третьего звонка девушка прыгнула в вагон.

Анатолий Дуров ее подхватил и прожил с ней всю жизнь. Девушку звали Терезой. Это моя родная бабка. А в нашем роду обычно рождались мальчики. И вот родилась я. Мне дали имя в честь бабки. Я — Тереза Вторая. А моя дочь — Тереза Третья. (Тереза Дурова-младшая являлась на момент интервью руководителем столичного Театра клоунады. — Прим. altapress.ru).

Голос Шаляпина

— Я родилась в Воронеже, в удивительно красивом доме на берегу реки. Дед купил его, будучи уже знаменитым. Он превратил этот дом в музей.

Дед ездил по миру с выступлениями и из каждой страны привозил что-то очень памятное и дорогое. У нас была настоящая мумия из Индии, которую я потихоньку от всех колупала ногтем. Мне же было интересно, что у нее внутри!

В наш дом приходили Шаляпин, Чехов, Айвазовский, Репин, Горький… Все оставляли о себе какую-то память.

Федор Шаляпин. Открытые источники.

Помню такой эпизод. Шаляпин приехал в гости, поселился в самой большой комнате. А в окнах были такие красивые стекла, знаете ли, такие витражи. И утром Шаляпин открыл окно и как запел: «О-о-о-о!». Голос разминал. Все перепугались.

А голос Шаляпина сдвинул раму, она задела угол дома, и стекло треснуло. Шаляпин позвал деда и начал извиняться. А Дуров ответил: «Все в порядке, какой стекольщик?»

Дед — он был потрясающим импровизатором — тут же взял бумагу, приклеил ее на раму и написал: «Разбита голосом Шаляпина».

Этот дом продавать было нельзя. Жить в нем нашей семье было некогда. Поэтому после смерти деда мы превратили дом в Музей Дурова и передали его городу.

Дуровские перила

— Меня называют сумасшедшей. Я не возражаю. В школе, где я училась, теперь есть музей имени Терезы Дуровой. А ведь меня исключали из этой школы. Я была избалованным ребенком.

Понимаешь, деточка, род Дуровых — это род столбовых дворян. Меня воспитывали в окружении поваров, гувернанток, нянь. За столом говорили только по-французски, в быту — по-немецки.

Но я всегда сопротивлялась этому размеренному укладу жизни. Я назло разговаривала по-русски. Устраивала черт знает что, лишь бы подчеркнуть, что я самостоятельный, необузданный ребенок.

Тереза Дурова на арене цирка. Открытые источники.

В Таганроге моя школа стоит на улице Дурова. Взрослые рассчитывали, что там я буду посмирнее. Но уже в пятом классе я всем надоела. Натворила что-то, и родителей вызвали с гастролей телеграммой: «Дочь исключена из школы. Просим приехать и забрать».

Папа с мамой, конечно, страшно расстроились, приехали и пошли в школу.

Директор начал жаловаться: «С вашей дочерью ничего не понятно. На переменах она есть, на уроках нету. Школа превратилась в натуральный цирк. Вот сейчас у них идет урок физкультуры, пойдемте».

Они поднимаются по лестнице на второй этаж в спортзал. И вдруг видят, как я на животе качусь по перилам. Папа с мамой смотрят вот так (показывает страшные глаза — Прим. altapress.ru), а я вру: «Меня учитель отпустил. Попить». Меня схватили за руку и повели в спортзал. Учитель физкультуры очень обрадовался: «О! Я ее уже два месяца не видел»…

Недавно я побывала в этой школе. Перила, где я учила мальчишек кататься вниз головой, так и прозвали — «дуровские».

Прабабкины гены

— Когда я решила стать дрессировщицей, вся семья Дуровых сказала: «Нет!». До меня дрессировщиками в роду были только мужчины. И мне говорили: «Ну куда ты лезешь, пигалица маленькая. Выйдешь замуж, будешь Иванова, Петрова, Сидорова. Забудь, что ты Дурова». Но я настаивала на своем.

Собрался в Таганроге семейный совет. Вновь все говорили, что дрессировщицы из меня не получится. А я только злилась и становилась намного упрямей. Я уже превратила эту усадьбу в зоопарк. У меня были дрессированные кошки, собаки, а мальчишки воровали кур и тащили тоже ко мне.

Участница войны 1812 года Надежда Дурова Открытые источники.

И вот на семейном совете поднялась моя бабушка и на ломаном русском языке сказала: «Зачэм ви ругайт Тересочку? Зачэм ви так на нее кричит? Она — очень хорошая девочка. Она не виноват. Вам никому не достались гены прабабки. Только ей! Наденька захотел воевать, надел сапошки, сел верхом на лошадь и уехал. Тересочка — несчастный ребенок. Ее гены мучайт».

Это была истинная правда. Ведь моя прапрабабка — участница войны 1812 года Надежда Дурова (кавалеристка и офицер Русской императорской армии — Прим. altapress.ru).

Сила жизни

— После того как слониха Монри спасла мне жизнь, я ослепла. (во время представления слониха начала заваливаться на Терезу Дурову, но успела хоботом выбить ее из-под себя. Но сильный удар пришелся в голову — Прим. altapress.ru). Помню, Монри серьезно заболела. Я пока была на ногах, неделю не выходила из слоновника.

Но вскоре муж отправил меня в гостиницу спать. А когда я проснулась, то поняла, что с моим зрением что-то происходит. Говорю мужу: «Виктор, я ничего не вижу. Что сейчас на улице — ночь?».

Глаз. СС0

Он подумал, что я шучу: «Какая ночь? Солнце светит». Я сразу поняла, что ослепла.

В клинике Святослава Федорова мне поставили диагноз — инфаркт глаз. Правый не видел полностью, а левый позволял лишь немного различить темноту и свет.

Но паники у меня не было. Я шестьдесят лет выхожу на арену цирка. Он для меня — точка опоры. И я в нем — королева! Даже с завязанными глазами. Что было делать? Я выступала и в таком — слепом состоянии.

Москва, Берлин, Париж — во всех клиниках лучшие хирурги мира говорили мне, что ничем помочь не могут. Где-то я услышала, что самая лучшая глазная клиника находится в Марселе. Приехала туда, месяц пробыла у врачей — ничего!

Понимаете, я безумно люблю жизнь! Вот все близкие переживали за меня, а я сказала: «Дорогие мои, в чем дело? Ведь я же жива! Чего вы еще хотите? Люди рождаются слепыми, в детстве теряют зрение. А я столько прожила, повидала весь мир. Жизнь я знаю во всей ее прелести».

Мулдашев и хохот в операционной

Позвонил мне однажды директор цирка из Уфы и сказал, что у них скоро будет День города. Без моих слонов на демонстрации никак не обойтись. И мы с Виктором договорились, что я еду на гастроли. Последний раз! Поехала…

И вдруг уже в Уфе я узнаю, что в городе живет профессор Мулдашев, который проводит операции на глазах. Я сразу решила, что мне такой человек нужен. Мы договорились о встрече.

Через несколько дней в Уфе вышли газеты с моими словами: «Я вижу, потому что на свете есть Мулдашев». Эти статьи я разослала по всем клиникам, где мне не могли помочь.

Врач-офтальмолог Эрнст Мулдашев. YouTube

После первого осмотра он сказал мне: «Тереза Васильевна, через несколько дней вы уже не сможете различать свет и темноту». Я спокойно ответила: «Я знаю. Что будем делать? Я шла к вам с такой надеждой».

Профессор посмотрел еще несколько минут и сказал: «Хорошо, правый глаз, который ничего не видит, я рискну прооперировать». Я хлопнула в ладоши и сказала: «Ура! Значит, я буду видеть».

Мулдашев смутился: «Я же вам ничего не обещаю». Но я уже твердила про себя: «Я буду видеть, я буду видеть…» Операцию назначили на следующий день

Всю ночь я не спала, не спал муж. Мы ждали рассвета. На все его уговоры отменить операцию я отвечала: «Виктор, сколько времени? Виктор поедем в клинику пораньше. Виктор, я буду видеть. Я БУ-ДУ ВИ-ДЕТЬ!

На входе в больницу меня встретила мать Мулдашева. Ее лица я, конечно, не видела, но слова услышала хорошо: „Тереза Васильевна, у меня к вам очень большая просьба. Не делайте эту операцию На моего сына и так сейчас столько собак вешают. Если будет еще одна неудача, он не переживет“.

Надо сказать, что у профессора в тот момент действительно был тяжелый период. Он сделал несколько неудачных операций и находился в подавленном состоянии. Но матери я ответила: „Большое вам спасибо за сына. Даю честное слово, я его не подведу“.

По решению врачей операцию делали на местной анестезии. Началась операция. А мы с Мулдашевым беседуем:

— Вам больно? — Нет. — Не обманывайте, Тереза Васильевна. Я же знаю, вам очень больно. — Не больно ни капельки. Не отвлекайтесь, доктор, делайте свою работу.

А дальше … Это, конечно, печатать нельзя. Ну ладно … Мулдашев оперирует и приговаривает: „Какая она молодец! Как она хорошо отдает глаз! Как хорошо отдает глаз“.

Тут уж я не выдержала: „Мулдашев, а ты представляешь вообще, как я в молодости отдавалась!“ Секундная пауза, а дальше в операционной — гомерический хохот Не стоны и крики, а хохот! В больнице все удивлялись: Что там за смех?»

Тереза Дурова в молодости. Википедия

И один больной очень точно сказал: «Там Дурова выступает».

Через несколько часов после операции Мулдашев вошел ко мне в палату. Стал в дверях и приказал снять с меня повязку. Этот момент я буду помнить всю жизнь!

Мулдашев поднял ладонь вверх и спрашивает: «Тереза Васильевна, сколько пальцев?» — «Два»! — «Сколько?» — «Пять!» Он как бросился ко мне ! Встал на колени, и мы разрыдались. Мулдашев сквозь слезы приговаривал: «Тереза Васильевна, какое чудо… Это вы, вы заставили себя видеть!»

Всеобщее счастье

На следующее утро у меня было отличное настроение. Входит в палату Мулдашев. Я сначала сказала: «О! Какой вы красивый мужчина, приятно посмотреть» А потом его ошарашила: «Вы понимаете, вчера в цирке был выходной, а на сегодня все билеты проданы»

Он сначала не понял: «Ну и что» — «Ничего». Мне надо идти". С минуту Мулдашев пристально смотрел на меня, а затем сказал: «Хорошо, идите…»

А потом добавил, и эти слова запали мне в душу: «Тереза Васильевна, есть люди от дьявола. А вы — от Бога. Если вы заставили себя снова видеть, идите и выступайте. Вам в этой жизни разрешается все!»

Счастье. Свобода. Девушка. CC0

Вечером я была в цирке. Повязки с меня сняли, а зеленка осталась. Так и выступала с зеленым лицом. Глаз весь красный, шовчики торчат. С такой физиономией я вышла к публике.

Выехала на арену на инвалидной коляске, мне подали микрофон, и я обратилась к залу: «Дорогие мои друзья! Извините меня за внешний вид. Но по роду своей специальности я получила в жизни очень много травм. Одна из них привела к полной слепоте. Нигде в мире мне не смогли помочь. Только вчера ваш земляк, доктор Мулдашев, меня прооперировал. И сегодня я всех вас могу видеть».

Что дальше творилось в зале, трудно вообразить. Какая-то женщина перелезла через барьер, начала меня целовать.

А дальше я уже ничего не помню. Только всеобщее счастье.

Справка «СК». Династия Дуровых

В цирке немало имен получивших широчайшую известность. И все-таки самыми популярными цирковыми артистами остаются братья Анатолий Леонидович и Владимир Леонидович Дуровы.

По происхождению они дворяне, родились в Москве. Владимир — 7 июля 1863 года, Анатолий — 8 декабря 1865 года. Их отец — Леонид Дмитриевич — был полицейским чиновником, приставом Тверского участка. Он умер, когда его сыновья еще не вышли из детского возраста.

Владимир Дуров. Открытые источники

Мать тоже скончалась раньше. Ребят взял на воспитание крестный — Н. З. Захаров, известный московский адвокат или, как тогда говорили, стряпчий. У него имелась значительная практика, а это означало, что он был состоятельный человек, владел домом в Чернышевском переулке.

К крестникам Захаров относился вполне благожелательно, они были сыты, одеты и даже получали карманные деньги. Он устроил братьев учиться в Первый московский кадетский корпус.

Корпуса братья не окончили, учились потом в частном пансионате. Но не окончили и его. Известный писатель А. Куприн занимался в том же корпусе и позже вспоминал, что Анатолий Дуров дошел только до третьего класса. Способности он имел исключительные, но был непоседа, крикун, спорщик, забияка, коновод во всех проделках.

Начальству не нравилась его склонность к сатире, остроумию. И, кроме того, вечно у него под партой гостили всякие животные: ящерицы, лягушки, мыши, кузнечики. А однажды перед экзаменационным столом из дуровского кармана выпорхнул воробей.

Хотя братья были погодки, воспитывались в одном доме, но характерами друг от друга резко отличались. Их связывало только одно: с детства оба были влюблены в цирк и мечтали в него попасть. Если Анатолия Дурова в цирке больше увлекала акробатика, гимнастика и клоуны, то Владимир Дуров, мечтая о цирке, видел в нем себя дрессировщиком.

Гостя у бабушки во Вдовьем доме, он поместил между оконными рамами белых крыс и вел наблюдения за ними. Глядя на выступления уличных артистов, Владимир поражался, что собаки ходят на задних лапах, перепрыгивают через обруч, взбираются на лестницу-стремянку.

В музее цирковой династии Дуровых. Открытые источники.

В 1880 году Анатолий Дуров ушел из дома, поступил в балаган В. А. Вайнштока и вместе с артистами с артистами отправился в Тверь. Это был смелый поступок, если сравнить жизнь барчука, которую все-таки вел Дуров, с бытием балаганного артиста.

С самого начала своей деятельности Анатолий Дуров стремился предложить зрителям нечто необычайное, удивительное. Так, в Воронеже он уговорил мальчика — чистильщика сапог преподнести ему банку с гуталином и тем самым выразить свой восторг. О таком подарке заговорил весь город. Если самые первые выступления молодого клоуна из-за его волнения, неопытности оказались скомканными, то чем дальше, тем больший успех имел Дуров.

В Воронеже Дуров решил заняться дрессировкой: купил барана, поросенка, петуха. Тогда же он с особенной силой почувствовал, что значит зависть, стремление уничтожить конкурента. В грим ему подсыпали известь, от чего лицо распухало. Дрессированного петуха ощипали, а в живот барану воткнули иглу.

Театриум Терезы Дуровой в Москве на Серпуховке.

Между тем брат Анатолия, Владимир Леонидович, также пошел по цирковой дороге. Проявляя интерес к животным, к дрессировке, он в 1881 году поступил в цирк-зверинец Гуго Винклера, расположенный в Москве на Цветном бульваре. Здесь он исполнял обязанности сторожа, помощника дрессировщика, так называемого берейтора, балконного паяца и акробата.

Тереза Васильевна Дурова является внучкой первого русского шута с мировой известностью Анатолия Леонидовича Дурова.